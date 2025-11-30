Im Kanton Solothurn kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Grenchen

Patrick Crausaz (GLP) ist neuer Vizestadtpräsident. Er wurde mit 1751 Stimmen gewählt. Der bisherige Vizepräsident Remo Bill (SP) holte nur 1296 Stimmen. Crausaz hatte zuvor auch für das Grenchner Stadtpräsidium kandidiert, unterlag bei dieser Wahl aber knapp gegen Susanne Sahli (FDP).

Legende: Hat die Wahl zum neuen Vize-Stadtpräsidenten geschafft: Der Grünliberale Patrick Crausaz. SRF

Lommiswil

Das Stimmvolk lehnt das Projekt für ein neues, doppelstöckiges Schulhaus ab. 55 Prozent legten ein Nein in die Urne. Das Schulhaus hätte den 30-jährigen Schulpavillon ersetzen sollen, der baufällig ist. Das Projekt hätte gut 2 Millionen Franken gekostet. Der Gemeinderat hatte sich für eine günstigere Lösung eingesetzt. Die Stimmbeteiligung lag bei 62 Prozent.

Olten

Die Voliere im Vögeligarten wird nicht mit zusätzlichem Geld unterstützt. 59 Prozent der Stimmen sprachen sich gegen eine Initiative aus, die eine Unterstützung für die Voliere forderte. Damit ist die Zukunft der Voliere unsicher.

Legende: Keine Unterstützung für die über 100 Jahre alte Voliere im Vögeligarten in Olten: Das Stimmvolk lehnt die entsprechende Initiative ab. SRF/Christoph Studer

Solothurn

Das Schulhaus Hermesbühl kann saniert werden. Die Stimmbevölkerung hat dem entsprechenden Ergänzungskredit über 4,25 Millionen Franken zugestimmt, mit 84 Prozent Ja-Stimmen. Das Schulhaus wurde 1909 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Trotz früherer Renovationen muss das Hermesbühl saniert werden.

Legende: Das Hermesbühl-Schulhaus in der Stadt Solothurn kann saniert werden. Der Kredit wurde deutlich gutgeheissen. SRF

Auch ein zweites Sanierungsprojekt wurde vom Solothurner Stimmvolk abgesegnet: Die rund 50-jährige Zivilschutzanlage Schöngrün kann saniert und erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,58 Millionen Franken, davon übernimmt die Stadt 1,78. 72 Prozent der Stimmbevölkerung stimmte dem Kredit zu.