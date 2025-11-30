Amden
Die Stimmberechtigten entscheiden über einen Kredit für eine Fussgänger- und Velounterführung.
Bad Ragaz
Die Feuerwehr Bad Ragaz und der Werkhof erhalten für 15 Millionen Franken einen Neubau. Fast 80 Prozent der Stimmenden sagten Ja.
Gommiswald
Die Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf bestimmt ein neues Mitglied des Verwaltungsrates. Zur Wahl stellt sich Michael Hüppi.
Mosnang
Die Gemeinde hat das Ärztezentrum mehrfach finanziell unterstützt und jetzt mit einer deutlichen Mehrheit einer Änderung der Rückzahlungsbedingungen zugestimmt: Der Kredit wird über 33 Jahre amortisieren, ein Restbetrag von 3.5 Millionen Franken bleibt bestehen. Den Nachtragskredit für den Neubau der geplanten Tiefgarage lehnte die Stimmbevölkerung hingegen mit 55 Prozent Nein-Stimmen ab.
Nesslau
Über 90 Prozent der Nesslauer Stimmbevölkerung stimmte dem Kauf des Ärztehauses an der Wiesenstrasse 1 für 2.7 Millionen Franken zu.
Oberuzwil
Die Stimmbevölkerung hat mit deutlicher Mehrheit dem Bau eines neuen Doppelkindergartens und dem 4-Millionen-Kredit zugestimmt. Der Neubau mit Kindergarten und Therapieräumen für die Primarschule soll voraussichtlich im Sommer 2027 bezogen werden.
Quarten
Albin Gätzi (parteilos) ist neuer Gemeindepräsident von Quarten. Der Rechtsagent und Gemeinderatsschreiber aus Unterterzen wird Nachfolger von Erich Zoller, der zurücktritt. Gätzi holte 668 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 394. Er war der einzige Kandidat.
Rheineck
Die Stimmbevölkerung stimmte dem Verkauf des Grüenau-Areals deutlich zu – fast Dreiviertel sagten Ja.
Schmerikon
Martin Jud (Mitte) zieht für den Rest der Legislatur in den Gemeinderat ein. Er hat bei der Ersatzwahl knapp 50 Stimmen über dem absoluten Mehr erreicht und damit das Rennen vor Bruno D'Amaro (Mitte) gemacht. Jud ersetzt seinen Parteikollegen Werner Becker, der während der Legislatur zurückgetreten ist.
Sennwald
Es gibt eine Abstimmung über einen Baukredit von 7.3 Millionen Franken. Gebaut werden soll ein neues Schwimmbad in Salez.
St. Gallen
Die städtische Stimmbevölkerung stimmt über die Initiative «Sex? Aber safe!» ab, die Gratistests für sexuell übertragbare Krankheiten fordert.
St. Margrethen
St. Margrethen hat einen neuen Gemeindepräsidenten: Armin Hanselmann (SP) setzte sich im zweiten Wahlgang mit über der Hälfte der Stimmen durch. Er folgt auf Reto Friedauer, der aus persönlichen Gründen per Ende Januar 2026 zurücktritt.
Weesen
Für den zweiten Wahlgang in den Gemeinderat – eine Ersatzwahl – treten Ivo Hubbuch und und Mathias Leisinger (beide parteilos) an.