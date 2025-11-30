Im Kanton St. Gallen gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen oder Wahlen. Eine Auswahl.

Amden

Die Stimmberechtigten entscheiden über einen Kredit für eine Fussgänger- und Velounterführung.

Bad Ragaz

Die Feuerwehr Bad Ragaz und der Werkhof erhalten für 15 Millionen Franken einen Neubau. Fast 80 Prozent der Stimmenden sagten Ja.

Gommiswald

Die Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf bestimmt ein neues Mitglied des Verwaltungsrates. Zur Wahl stellt sich Michael Hüppi.

Mosnang

Die Gemeinde hat das Ärztezentrum mehrfach finanziell unterstützt und jetzt mit einer deutlichen Mehrheit einer Änderung der Rückzahlungsbedingungen zugestimmt: Der Kredit wird über 33 Jahre amortisieren, ein Restbetrag von 3.5 Millionen Franken bleibt bestehen. Den Nachtragskredit für den Neubau der geplanten Tiefgarage lehnte die Stimmbevölkerung hingegen mit 55 Prozent Nein-Stimmen ab.

Nesslau

Über 90 Prozent der Nesslauer Stimmbevölkerung stimmte dem Kauf des Ärztehauses an der Wiesenstrasse 1 für 2.7 Millionen Franken zu.

Oberuzwil

Die Stimmbevölkerung hat mit deutlicher Mehrheit dem Bau eines neuen Doppelkindergartens und dem 4-Millionen-Kredit zugestimmt. Der Neubau mit Kindergarten und Therapieräumen für die Primarschule soll voraussichtlich im Sommer 2027 bezogen werden.

Quarten

Albin Gätzi (parteilos) ist neuer Gemeindepräsident von Quarten. Der Rechtsagent und Gemeinderatsschreiber aus Unterterzen wird Nachfolger von Erich Zoller, der zurücktritt. Gätzi holte 668 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 394. Er war der einzige Kandidat.

Rheineck

Die Stimmbevölkerung stimmte dem Verkauf des Grüenau-Areals deutlich zu – fast Dreiviertel sagten Ja.

Schmerikon

Martin Jud (Mitte) zieht für den Rest der Legislatur in den Gemeinderat ein. Er hat bei der Ersatzwahl knapp 50 Stimmen über dem absoluten Mehr erreicht und damit das Rennen vor Bruno D'Amaro (Mitte) gemacht. Jud ersetzt seinen Parteikollegen Werner Becker, der während der Legislatur zurückgetreten ist.

Sennwald

Es gibt eine Abstimmung über einen Baukredit von 7.3 Millionen Franken. Gebaut werden soll ein neues Schwimmbad in Salez.

St. Gallen

Die städtische Stimmbevölkerung stimmt über die Initiative «Sex? Aber safe!» ab, die Gratistests für sexuell übertragbare Krankheiten fordert.

St. Margrethen

St. Margrethen hat einen neuen Gemeindepräsidenten: Armin Hanselmann (SP) setzte sich im zweiten Wahlgang mit über der Hälfte der Stimmen durch. Er folgt auf Reto Friedauer, der aus persönlichen Gründen per Ende Januar 2026 zurücktritt.

Weesen

Für den zweiten Wahlgang in den Gemeinderat – eine Ersatzwahl – treten Ivo Hubbuch und und Mathias Leisinger (beide parteilos) an.