Aarau

Vize-Präsidium: Suzanne Marclay-Merz (FDP, 3475 Stimmen) ist neu Vizepräsidentin der Kantonshauptstadt. Silvia Dell'Aquila (SP, 3306 Stimmen) verpasst diese Wahl. Die FDP hat nun in Aarau das Präsidium (Hanspeter Hilfiker, FDP) und Vizepräsdium inne. Im zweiten Wahlgang haben es Daniel Fondado (SP, 2823 Stimmen) und Nina Suma (FDP, 2774 Stimmen) in den Stadtrat geschafft. Dieser ist nun komplett.

Legende: Suzanne Marclay-Merz ist neue Vize-Stadtpräsidentin von Aarau (im Bild ein Nationalrats-Wahlplakat). Keystone/Walter Bieri

Buchs

Wechsel im Gemeinderat: Neuer Präsident ist Joel Blunier (EVP, 1001 Stimmen). Er holt mehr Stimmen als Vizepräsident Anton Kleiber (FDP, 667 Stimmen). Die FDP verliert das Präsidium, das bisher der langjährige Gemeindepräsident Urs Affolter (FDP) hatte. Er hört auf.

Einwohnerrat: Die SVP verliert einen Sitz im Einwohnerrat zugunsten der GLP. Neu hat die Liste SP und Grüne 10 Sitze, SVP und FDP je 8, EVP und GLP je 5 und Die Mitte deren 4. Die SVP schwächelt in Buchs wegen internen Differenzen in der Partei.

Legende: Buchs bei Aarau hat gut 8500 Einwohnerinnen und Einwohner. SRF

Lenzburg

Vizeammann-Wahl: Die neue Lenzburger Stadträtin Christina Bachmann-Roth (Die Mitte, 1556 Stimmen) ist als Frau Vizeammann gewählt. Beatrice Taubert-Baldinger (SP) wurde nicht gewählt (1383 Stimmen). Christina Bachmann-Roth übernimmt das Vizeammann-Amt von Andreas Schmid (FDP), der Stadtammann wird.

Legende: Christina Bachmann-Roth (Die Mitte) ist neu Frau Vizeammann in Lenzburg. Sie wurde im September neu in den Stadtrat gewählt. Keystone/Walter Bieri

Einwohnerrat: Im Einwohnerrat Lenzburg legt die SP von 9 auf 12 Sitzen zu und ist jetzt stärkste Partei in Lenzburg. Auch die FDP legt zu, um 1 Sitz auf total 10. Die Grünen müssen die Hälfte der Sitze abgeben (noch 2 Sitze). Auch die GLP taucht von 6 auf 4 Sitze. Mitte (4), SVP (7) und EVP (1) können die Sitze halten.

Meisterschwanden

Dieter Studer (FDP, 454 Stimmen) ist nicht mehr Vizepräsident der Gemeinde am Hallwilersee. Neu ist die parteilose Nicole Lanz als Vizepräsidentin gewählt (mit 568 Stimmen).

Menziken

Gemeindeammann Erich Bruderer (bisher, FDP, 592 Stimmen) wurde nicht wiedergewählt. Neu ist die parteilose Ursula Friederich (914 Stimmen) gewählt.

Suhr

Wechsel in Suhr: David Hämmerli (parteilos/Bürgerliches Komitee IG pro Suhr) ist neu Vizegemeindepräsident (1193 Stimmen). Der bisherige Vize Thomas Baumann (Zukunft Suhr/Grüne) verpasst diese Wahl knapp (1179 Stimmen). Er bleibt im Gemeinderat. Das überparteiliche Bündnis Zukunft Suhr hat im ersten Wahlgang bereits einen Sitz im Gemeinderat an die FDP verloren. Nun verliert es auch das Amt des Vizepräsidenten.

Legende: In der Gemeinde Suhr steht ein Wechsel an. Im ersten Wahlgang holte die FDP einen Sitz im Gemeinderat zu Lasten von Zukunft Suhr. Nun verliert das überparteiliche Bündnis das Amt des Vizeammanns. In Suhr leben gut 11'500 Personen. SRF

Windisch

Gemeindepräsidium: Luzia Capanni (SP, 1210 Stimmen) ist die neue Gemeindepräsidentin. Philipp Umbricht (FDP, 952 Stimmen) verpasst die Wahl. Capanni wurde Ende September neu in den Gemeinderat gewählt. Sie löst die langjährige SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon ab, die aufhört.

Einwohnerrat: Die FDP verliert einen Sitz und hat noch 8. Dafür holt Die Mitte einen Sitz dazu und hat neu deren 4. Stärkste Partei bleibt die SP mit 12 Sitzen. Die Grünen und die SVP haben je 5, GLP und EVP je 3.

Wohlen

Gemeinderat komplett: Neu im Gemeinderat ist Olivier Parvex-Käppeli (GLP, 1639 Stimmen). Er ersetzt den bisherigen Gemeindeammann Arsène Perroud (SP). Er wurde als Ammann nicht wiedergewählt und trat folglich aus dem Gemeinderat zurück.