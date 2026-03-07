55 Prozent der Stimmenden sagen Nein zu Initiative «Arbeit muss sich lohnen» und Kürzungen ab zwei Jahren Sozialhilfe.

Die Sozialhilfe wird im Kanton Aargau nicht gekürzt.

Das Aargauer Stimmvolk lehnt die Initiative «Arbeit muss sich lohnen» mit 55 Prozent ab.

Kürzung Sozialhilfe Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!» JA 44.8% 104'322 Stimmen

NEIN 55.2% 128'687 Stimmen

Regierung lehnt Initiative ab

Die Initianten argumentieren, dass die Kürzung Langzeitbezieher motivieren soll, wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren und die Steuerzahler zu entlasten. Sie sehen Sozialhilfe als Nothilfe, nicht als dauerhaftes Auffangbecken. Die Gegnerinnen und Gegner halten die Initiative für unnötig. Kürzungen seien bereits heute möglich. Sie betonen, dass Sozialhilfe ein «Auffangnetz für Notlagen» sei.

Für die Initiative setzen sich SVP und FDP ein, unterstützt vom Aargauischen Gewerbeverband und der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. SP, Grüne, GLP, EVP und die Mitte sind dagegen. Auch die Regierung lehnt die Initiative ab.