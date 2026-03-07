- Die Sozialhilfe wird im Kanton Aargau nicht gekürzt.
- Das Aargauer Stimmvolk lehnt die Initiative «Arbeit muss sich lohnen» mit 55 Prozent ab.
Kürzung Sozialhilfe
Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!»
JA
44.8%
104'322 Stimmen
NEIN
55.2%
128'687 Stimmen
Regierung lehnt Initiative ab
Die Initianten argumentieren, dass die Kürzung Langzeitbezieher motivieren soll, wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren und die Steuerzahler zu entlasten. Sie sehen Sozialhilfe als Nothilfe, nicht als dauerhaftes Auffangbecken. Die Gegnerinnen und Gegner halten die Initiative für unnötig. Kürzungen seien bereits heute möglich. Sie betonen, dass Sozialhilfe ein «Auffangnetz für Notlagen» sei.
Für die Initiative setzen sich SVP und FDP ein, unterstützt vom Aargauischen Gewerbeverband und der Aargauischen Industrie- und Handelskammer. SP, Grüne, GLP, EVP und die Mitte sind dagegen. Auch die Regierung lehnt die Initiative ab.
