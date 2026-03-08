Die höhere Zulagen zur Unterstützung von Familien geniessen Zuspruch an der Urne. Bezahlen würden die Arbeitgeber.

Höhere Familienzulagen haben in den meisten ausgezählten Gemeinden Sympathien.

Nach der Auszählung von 98 von 104 Solothurner Gemeinden stimmt die Mehrheit zu.

Der Ja-Anteil liegt aktuell bei 59 Prozent

Die beiden Änderungen des Sozialgesetzes zulasten der Gemeinden scheitern.

Die monatlichen Kinderzulagen sollen im Kanton Solothurn erhöht werden, von heute 215 auf 230 Franken. Gleichzeitig sollen auch die Ausbildungszulagen ansteigen. Die geplanten Erhöhungen würden knapp acht Millionen Franken pro Jahr kosten. Die Arbeitgeber würden den grössten Teil davon finanzieren.

Die Familienzulagen sind nicht in jedem Kanton gleich hoch. Im Kanton Solothurn erhalten Familien im Moment das vom Bund gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Kantone können aber auch höhere Familienzulagen auszahlen (siehe Grafik).

Die Erhöhung der Familienzulagen im Kanton Solothurn geht auf einen Vorstoss im Kantonsparlament zurück. Dieser war im Parlament umstritten. Die Befürworterinnen von Mitte-Links sprachen von einer Investition in Familien. Mit den höheren Zulagen würden sich die Rahmenbedingungen verbessern. Die Gegner – SVP und FDP – kritisierten unter anderem das Giesskannenprinzip, da alle Familien gleich viel Zulagen erhalten, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Und sie bemängelten die Belastung der Unternehmen.