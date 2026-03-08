Fast alle der 104 Solothurner Gemeinden stimmten für höhere Familienzulagen.

Der Ja-Anteil beträgt 59 Prozent, die Stimmbeteiligung ist bei rund 51 Prozent

Die Mehrkosten von rund acht Millionen Franken tragen grösstenteils die Arbeitgeber.

Erhöhung Familienzulagen Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen JA 59.1% 54'740 Stimmen

NEIN 40.9% 37'857 Stimmen

Die monatlichen Kinderzulagen werden im Kanton Solothurn von heute 215 auf 230 Franken erhöht. Gleichzeitig steigen auch die Ausbildungszulagen. Die Erhöhungen kosten jährlich knapp acht Millionen Franken, grösstenetils finanziert durch die Arbeitgeber.

Familienzulagen sind nicht in jedem Kanton gleich hoch. Im Kanton Solothurn erhalten Familien bisher das vom Bund gesetzlich vorgeschriebene Minimum. Kantone können aber auch höhere Familienzulagen auszahlen (siehe Grafik).

«Der Kanton bewegt sich endlich»

Die Erhöhung der Familienzulagen im Kanton Solothurn geht auf einen Vorstoss von André Wyss (EVP) im Kantonsparlament zurück. Das Thema war im Parlament umstritten. Mitte-Links sprach von einer Investition in Familien. Mit den höheren Zulagen würden sich die Rahmenbedingungen verbessern.

Wyss freut das «relativ klare Resultat» und hofft, dass es die Familien stärken werde. Auch SP-Co-Präsidentin Angela Petiti wertet das Ergebnis als «Ja für die Familien». Die 15 Franken zusätzlich seien keine grosse Sache. Der Kanton Solothurn bewege sich endlich bei den Zulagen, findet auch Grünen-Präsidentin Laura Gantenbein.

Gegen die Erhöhung waren SVP und FDP. Sie kritisierten unter anderem das «Giesskannenprinzip», da alle Familien gleich viel Zulagen erhalten, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Und sie bemängelten die Belastung der Unternehmen.

Diese Argumente wiederholt FDP-Präsidentin Sabrina Weisskopf. Sie könne nachvollziehen, dass Familien unterstützt werden sollen. Für die Firmen sei es aber schlecht – gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. «Aber die Bevölkerung will es so und das müssen wir akzeptieren.»