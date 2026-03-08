Im zweiten Anlauf soll es klappen mit dem neuen Wirtschaftsgebiet samt Autobahnanschluss. Die Vorlage bleibt umstritten.

Darum geht es: Im Westen der Stadt Wil SG soll ein neues Industriegebiet mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen entstehen. Auch ein neuer Autobahnanschluss ist geplant. Die Federführung des Projekts hat der Kanton Thurgau. St. Gallen will die Grundlage dafür schaffen.

Darüber stimmt St. Gallen nun ab: Es geht um den Verkauf von rund 125’000 Quadratmeter Land. Der Verkaufspreis beträgt etwas mehr als 20 Millionen Franken. In der Staatskasse soll am Ende gut die Hälfte davon bleiben.

Das sagen die Befürworter: Mit «Wil West» würden attraktive Arbeitsplätze geschaffen, so die Regierung. Ackerflächen würden überkompensiert. Der Landpreis von rund 20 Millionen wird als marktgerecht eingestuft. Hinter der Vorlage stehen FDP, SP und Mitte/EVP.

Das sagen die Gegner: SVP und Grüne stemmen sich gegen den Landverkauf. Sie prangern den Verlust von wertvollem Kulturland an. Für sie ist der Kaufpreis mit rund 20 Millionen Franken zu tief angesetzt. Befürchtet wird auch eine Zunahme des Verkehrs in der Region.