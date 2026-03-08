Darum geht es: Im Westen der Stadt Wil SG soll ein neues Industriegebiet mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen entstehen. Auch ein neuer Autobahnanschluss ist geplant. Die Federführung des Projekts hat der Kanton Thurgau. St. Gallen will die Grundlage dafür schaffen.
Darüber stimmt St. Gallen nun ab: Es geht um den Verkauf von rund 125’000 Quadratmeter Land. Der Verkaufspreis beträgt etwas mehr als 20 Millionen Franken. In der Staatskasse soll am Ende gut die Hälfte davon bleiben.
Das sagen die Befürworter: Mit «Wil West» würden attraktive Arbeitsplätze geschaffen, so die Regierung. Ackerflächen würden überkompensiert. Der Landpreis von rund 20 Millionen wird als marktgerecht eingestuft. Hinter der Vorlage stehen FDP, SP und Mitte/EVP.
Das sagen die Gegner: SVP und Grüne stemmen sich gegen den Landverkauf. Sie prangern den Verlust von wertvollem Kulturland an. Für sie ist der Kaufpreis mit rund 20 Millionen Franken zu tief angesetzt. Befürchtet wird auch eine Zunahme des Verkehrs in der Region.
Auch darüber stimmt der Kanton St. Gallen ab
Neuer Autobahnanschluss am Bodensee
Auch in der Region Rorschach geht es um einen Autobahnanschluss für die Region. Für rund 270 Millionen Franken sollen ein neuer Autobahnzubringer und die «Kantonsstrasse zum See» gebaut werden. Teil des Projekts ist auch ein rund 300 Meter langer Tunnel. Gegen das Vorhaben wurde das Referendum ergriffen. Die Befürworter (FDP, SVP, Mitte/EVP und GLP) erhoffen sich eine Verkehrsentlastung für die Region. Von einem überteuerten Projekt und Kulturlandverlust spricht die Gegnerschaft (Grüne, SP, VCS, WWF, Pro Natura).
Neubau Berufsschule Rapperswil-Jona
Im Süden der Stadt soll ein neues Berufs- und Weiterbildungszentrum gebaut werden. Abgestimmt wird über einen Kredit von 91 Millionen Franken. Heute ist die Berufsschule mit rund 1200 Lernenden auf verschiedene Standorte verteilt. Alle Parteien des Kantonsrats befürworten die Vorlage.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.