Modern oder überdimensioniert? Die Churer Stimmbevölkerung lehnt den Kredit für eine neue Gondelbahn ab.

Die Churer Stimmberechtigten haben den Rahmenkredit von knapp 40 Millionen Franken für eine neue Direktverbindung zwischen der Stadt Chur und ihrem Hausberg Brambrüesch mit 53.8 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei über 57 Prozent.

Stadt- und Gemeinderat hatten die Vorlage zur Annahme empfohlen. Der Stadtrat teilt in einer Medienmitteilung mit, er nehme das Abstimmungsresultat zur Kenntnis. Der Verwaltungsrat der Bergbahnen Chur–Dreibündenstein AG will nun gemeinsam mit dem Bundesamt für Verkehr prüfen, wie der Betrieb der bestehenden Anlagen weitergeführt werden kann.

Bereits 2019 Investitionen für neue Direktverbindung

Geplant war eine direkte Luftseilbahn vom Stadtgebiet Chur auf den Hausberg Brambrüesch, ein Naherholungsgebiet oberhalb der Bündner Hauptstadt. Die neue Bahn hätte die heutige Verbindung über zwei Sektionen ersetzt und Brambrüesch erstmals direkt von der Stadt aus erschlossen.

Das war geplant Box aufklappen Box zuklappen Geplant wareine 10er-Gondelbahn mit einer Mittelstation in Fülian, die die Fahrzeit deutlich verkürzt und eine durchgehende, hindernisfreie Fahrt vom Stadtzentrum auf den Berg ermöglicht. Bei Zustimmung hätte die Bahn frühestens im Dezember 2028 in Betrieb genommen werden können.

2019 stimmte die Bevölkerung mit 55 Prozent einer Investition von 24.4 Millionen Franken für eine neue Direktverbindung Chur–Brambrüesch zu. Zum neuen Anlauf kam es, da dieser Beitrag seither nicht mehr ausreicht, um das Projekt zu realisieren. Aufgrund von Teuerung und der detaillierteren Planung haben sich die Baukosten erhöht. Zusätzlich sind ein Landtausch sowie eine Vorfinanzierung für eine Arealbereitstellung nötig.

Brambrüesch ist heute über zwei Sektionen erschlossen: von Chur zum Känzeli und weiter nach Brambrüesch. Die erste Sektion ist technisch noch einwandfrei, die zweite Sektion hingegen ist veraltet und anfällig für Störungen. Ein Ausfall könnte die Firma hinter der Bergbahn existenziell gefährden.