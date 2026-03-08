Die nationalen Vorlagen auf einen Blick – mit den Ergebnissen nach Gemeinden.

Auf nationaler Ebene hat das Stimmvolk über die Individualbesteuerung sowie über die SRG-, Klimafonds- und Bargeld-Initiative und deren Gegenentwurf entschieden.

Heute werden Ehepaare gemeinsam besteuert und unverheiratete Paare individuell. Zudem gelten verschiedene Steuertarife. Die Vorlage forderte, dass auch Verheiratete individuell besteuert werden sollen. Jede Person sollte ihr eigenes Einkommen und Vermögen versteuern und für alle sollte derselbe Steuertarif gelten.

Privathaushalte bezahlen heute eine Radio- und Fernsehabgabe von 335 Franken pro Jahr. Auch mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen bezahlen eine umsatzabhängige Abgabe, wenn sie einen Umsatz ab 500'000 Franken erwirtschaften. Die Initiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» verlangte, die Abgabe für Privathaushalte auf 200 Franken pro Jahr zu begrenzen. Zudem wollte sie sämtliche Unternehmen von der Abgabepflicht befreien.

Die Klimafonds-Initiative verlangte, dass der Bund für die Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen deutlich mehr Mittel einsetzt. Er sollte dazu einen Fonds einrichten und jährlich einen Betrag in der Höhe von 0.5 bis 1 Prozent der Schweizer Wirtschaftsleistung einzahlen. Dies entspricht ungefähr vier bis acht Milliarden Franken.

Die Bargeld-Initiative sah vor, die Verfügbarkeit des Bargelds und den Franken als schweizerische Währung in der Verfassung zu verankern. Dafür wollte sie den Bund verpflichten, sicherzustellen, dass Münzen und Noten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Zudem sollte es nur mit Zustimmung von Volk und Ständen möglich sein, den Franken durch eine andere Währung zu ersetzen.

Der Gegenvorschlag sah vor, bereits geltende gesetzliche Formulierungen in die Verfassung aufzunehmen.