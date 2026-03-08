 Zum Inhalt springen

Abstimmungen 8. März So hat die Schweiz abgestimmt

08.03.2026, 16:04

Die eidgenössischen Vorlagen und regionale Resultate auf einen Blick. Falls keine Zahlen dargestellt werden, stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Nationale Vorlagen

Kantonale Wahlen

Kantonale Abstimmungen

Kommunale Wahlen

Kommunale Abstimmungen

Nationale Vorlagen

Individualbesteuerung

Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über die Individualbesteuerung

  • JA

    50.8%

    1'024'663 Stimmen

  • NEIN

    49.2%

    993'916 Stimmen

SRG-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «200 Franken sind genug!»

  • JA

    39.6%

    814'880 Stimmen

  • NEIN

    60.4%

    1'242'616 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    19.5

Klimafonds-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik»

  • JA

    27.3%

    550'637 Stimmen

  • NEIN

    72.7%

    1'469'887 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    19.5

Bargeld-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit»

  • JA

    47.3%

    943'702 Stimmen

  • NEIN

    52.7%

    1'050'894 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    8.0

  • NEIN

    11.5

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung

  • JA

    72.2%

    1'406'550 Stimmen

  • NEIN

    27.8%

    540'331 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    19.5

  • NEIN

    0.0

Kantonale Wahlen

Appenzell Ausserrhoden

Glarus

Nidwalden

Obwalden

Waadt

Kantonale Abstimmungen

Aargau

Kürzung Sozialhilfe

Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!»

  • JA

    44.8%

    104'322 Stimmen

  • NEIN

    55.2%

    128'687 Stimmen

Bewilligungspflicht Blitzer

Kanton Aargau: Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!»

  • JA

    55.5%

    130'558 Stimmen

  • NEIN

    44.5%

    104'565 Stimmen

Basel-Landschaft

Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen – nur mit Zustimmung des Volkes»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag Tempo 30

Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Initiative «Prämienabzug für alle»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Gegenvorschlag Prämienabzug

Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Prämienabzug für alle»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

«Solar-Initiative»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Normenkontrolle von Gesetzen

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative»

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft

Kanton Basel-Landschaft: Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft

  • JA

    0.0%

    0 Stimmen

  • NEIN

    0.0%

    0 Stimmen

Genf

Senkung Mindestlohn für Sommerjobs

Kanton Genf: Senkung Mindestlohn für Sommerjobs

  • JA

    60.6%

    79'640 Stimmen

  • NEIN

    39.4%

    51'750 Stimmen

Luzern

Ausbau Kantonsstrasse

Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch

  • JA

    82.8%

    126'364 Stimmen

  • NEIN

    17.2%

    26'203 Stimmen

Schaffhausen

Förderung öffentlicher Verkehr

Kanton Schaffhausen: Erhöhung Ortsverkehrsbeitrag

  • JA

    65.6%

    23'067 Stimmen

  • NEIN

    34.4%

    12'092 Stimmen

Solothurn

Erhöhung Familienzulagen

Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen

  • JA

    59.1%

    54'740 Stimmen

  • NEIN

    40.9%

    37'857 Stimmen

Neubau KAPO-Stützpunkt

Kanton Solothurn: Neubau KAPO-Stützpunkt Oensingen

  • JA

    61.0%

    56'715 Stimmen

  • NEIN

    39.0%

    36'300 Stimmen

Änderung Sozialgesetze AHV

Kanton Solothurn: Übernahme AHV-Mindestbeiträge für Sozialhilfebezüger durch Gemeinden

  • JA

    35.9%

    32'306 Stimmen

  • NEIN

    64.1%

    57'669 Stimmen

Änderung Sozialgesetz Alimente

Kanton Solothurn: Übernahme Verwaltungskosten der Alimentenhilfe durch Gemeinden

  • JA

    34.1%

    30'541 Stimmen

  • NEIN

    65.9%

    59'048 Stimmen

St. Gallen

Verkauf Wil West

Kanton St. Gallen: Verkauf Grundstücke und Kompensation Fruchtfolgeflächen

  • JA

    54.7%

    85'420 Stimmen

  • NEIN

    45.3%

    70'794 Stimmen

Kantonsstrasse zum See

Kanton St. Gallen: Bau «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»

  • JA

    54.0%

    83'034 Stimmen

  • NEIN

    46.0%

    70'678 Stimmen

Neubau BWZRA «Südquartier»

Kanton St. Gallen: Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona

  • JA

    80.1%

    126'276 Stimmen

  • NEIN

    19.9%

    31'351 Stimmen

Tessin

Initiative gegen Lohndumping

Kanton Tessin: Volksinitiative gegen Lohndumping

  • JA

    43.8%

    54'030 Stimmen

  • NEIN

    56.2%

    69'243 Stimmen

Uri

Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat

Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat»

  • JA

    66.6%

    8'886 Stimmen

  • NEIN

    33.4%

    4'460 Stimmen

Energiegesetz

Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes

  • JA

    75.1%

    9'522 Stimmen

  • NEIN

    24.9%

    3'163 Stimmen

Kommunale Wahlen

Freiburg

Winterthur

Zürich (Stadt)

Kommunale Abstimmungen

Bern (Stadt)

Sanierung Lorrainebad

Stadt Bern: Baukredit Sanierung Freibad Lorraine

  • JA

    83.1%

    43'873 Stimmen

  • NEIN

    16.9%

    8'937 Stimmen

Chur

Bahnprojekt Chur–Brambrüesch

Chur: Neuer Rahmenkredit für Direktverbindung

  • JA

    46.2%

    6'669 Stimmen

  • NEIN

    53.8%

    7'766 Stimmen

Stadtbibliothek Chur

Chur: Erhöhung Betriebsbeitrag

  • JA

    63.5%

    9'068 Stimmen

  • NEIN

    36.5%

    5'211 Stimmen

Abstimmungsdossier

Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Abstimmungen, SRF 1, 8.3.2026, 12 Uhr ; 

