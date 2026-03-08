So hat die Schweiz abgestimmt

Die eidgenössischen Vorlagen und regionale Resultate auf einen Blick. Falls keine Zahlen dargestellt werden, stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Nationale Vorlagen

Individualbesteuerung Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über die Individualbesteuerung JA 50.8% 1'024'663 Stimmen

NEIN 49.2% 993'916 Stimmen Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













SRG-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «200 Franken sind genug!» JA 39.6% 814'880 Stimmen

NEIN 60.4% 1'242'616 Stimmen Standesstimmen JA 0.0



NEIN 19.5 Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













Klimafonds-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik» JA 27.3% 550'637 Stimmen

NEIN 72.7% 1'469'887 Stimmen Standesstimmen JA 0.0



NEIN 19.5 Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













Bargeld-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit» JA 47.3% 943'702 Stimmen

NEIN 52.7% 1'050'894 Stimmen Standesstimmen JA 8.0



NEIN 11.5 Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













Gegenentwurf Bargeld-Initiative Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung JA 72.2% 1'406'550 Stimmen

NEIN 27.8% 540'331 Stimmen Standesstimmen JA 19.5



NEIN 0.0 Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













Kantonale Wahlen

Appenzell Ausserrhoden

Glarus

Nidwalden

Obwalden

Waadt

Kantonale Abstimmungen

Aargau

Kürzung Sozialhilfe Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!» JA 44.8% 104'322 Stimmen

NEIN 55.2% 128'687 Stimmen

Bewilligungspflicht Blitzer Kanton Aargau: Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!» JA 55.5% 130'558 Stimmen

NEIN 44.5% 104'565 Stimmen

Basel-Landschaft

Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen» Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen – nur mit Zustimmung des Volkes» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Gegenvorschlag Tempo 30 Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Initiative «Prämienabzug für alle» Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Gegenvorschlag Prämienabzug Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Prämienabzug für alle» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

«Solar-Initiative» Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Normenkontrolle von Gesetzen Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft Kanton Basel-Landschaft: Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft JA 0.0% 0 Stimmen

NEIN 0.0% 0 Stimmen

Genf

Senkung Mindestlohn für Sommerjobs Kanton Genf: Senkung Mindestlohn für Sommerjobs JA 60.6% 79'640 Stimmen

NEIN 39.4% 51'750 Stimmen

Luzern

Ausbau Kantonsstrasse Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch JA 82.8% 126'364 Stimmen

NEIN 17.2% 26'203 Stimmen

Schaffhausen

Förderung öffentlicher Verkehr Kanton Schaffhausen: Erhöhung Ortsverkehrsbeitrag JA 65.6% 23'067 Stimmen

NEIN 34.4% 12'092 Stimmen

Solothurn

Erhöhung Familienzulagen Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen JA 59.1% 54'740 Stimmen

NEIN 40.9% 37'857 Stimmen

Neubau KAPO-Stützpunkt Kanton Solothurn: Neubau KAPO-Stützpunkt Oensingen JA 61.0% 56'715 Stimmen

NEIN 39.0% 36'300 Stimmen

Änderung Sozialgesetze AHV Kanton Solothurn: Übernahme AHV-Mindestbeiträge für Sozialhilfebezüger durch Gemeinden JA 35.9% 32'306 Stimmen

NEIN 64.1% 57'669 Stimmen

Änderung Sozialgesetz Alimente Kanton Solothurn: Übernahme Verwaltungskosten der Alimentenhilfe durch Gemeinden JA 34.1% 30'541 Stimmen

NEIN 65.9% 59'048 Stimmen

St. Gallen

Verkauf Wil West Kanton St. Gallen: Verkauf Grundstücke und Kompensation Fruchtfolgeflächen JA 54.7% 85'420 Stimmen

NEIN 45.3% 70'794 Stimmen

Kantonsstrasse zum See Kanton St. Gallen: Bau «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer» JA 54.0% 83'034 Stimmen

NEIN 46.0% 70'678 Stimmen

Neubau BWZRA «Südquartier» Kanton St. Gallen: Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona JA 80.1% 126'276 Stimmen

NEIN 19.9% 31'351 Stimmen

Tessin

Initiative gegen Lohndumping Kanton Tessin: Volksinitiative gegen Lohndumping JA 43.8% 54'030 Stimmen

NEIN 56.2% 69'243 Stimmen

Uri

Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat» JA 66.6% 8'886 Stimmen

NEIN 33.4% 4'460 Stimmen

Energiegesetz Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes JA 75.1% 9'522 Stimmen

NEIN 24.9% 3'163 Stimmen

Kommunale Wahlen

Freiburg

Winterthur

Zürich (Stadt)

Kommunale Abstimmungen

Bern (Stadt)

Sanierung Lorrainebad Stadt Bern: Baukredit Sanierung Freibad Lorraine JA 83.1% 43'873 Stimmen

NEIN 16.9% 8'937 Stimmen

Chur

Bahnprojekt Chur–Brambrüesch Chur: Neuer Rahmenkredit für Direktverbindung JA 46.2% 6'669 Stimmen

NEIN 53.8% 7'766 Stimmen