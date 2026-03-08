 Zum Inhalt springen

Abstimmungen 8. März So hat die Schweiz abgestimmt – in Grafiken

08.03.2026, 16:04

Die eidgenössischen Vorlagen und regionale Resultate auf einen Blick.

Nationale Vorlagen

Kantonale Wahlen

Kantonale Abstimmungen

Kommunale Wahlen

Kommunale Abstimmungen

Nationale Vorlagen

Individualbesteuerung

Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über die Individualbesteuerung

  • JA

    54.3%

    1'662'017 Stimmen

  • NEIN

    45.7%

    1'401'166 Stimmen

SRG-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «200 Franken sind genug!»

  • JA

    38.1%

    1'188'289 Stimmen

  • NEIN

    61.9%

    1'934'369 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    23.0

Klimafonds-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik»

  • JA

    29.3%

    897'216 Stimmen

  • NEIN

    70.7%

    2'165'495 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    0.0

  • NEIN

    23.0

Bargeld-Initiative

Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit»

  • JA

    45.6%

    1'380'852 Stimmen

  • NEIN

    54.4%

    1'646'498 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    9.0

  • NEIN

    14.0

Gegenentwurf Bargeld-Initiative

Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung

  • JA

    73.4%

    2'168'295 Stimmen

  • NEIN

    26.6%

    786'049 Stimmen

Standesstimmen

  • JA

    23.0

  • NEIN

    0.0

Kantonale Wahlen

Appenzell Ausserrhoden

Glarus

Nidwalden

Obwalden

Waadt

Kantonale Abstimmungen

Aargau

Kürzung Sozialhilfe

Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!»

  • JA

    44.8%

    104'322 Stimmen

  • NEIN

    55.2%

    128'687 Stimmen

Bewilligungspflicht Blitzer

Kanton Aargau: Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!»

  • JA

    55.5%

    130'558 Stimmen

  • NEIN

    44.5%

    104'565 Stimmen

Basel-Landschaft

Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen – nur mit Zustimmung des Volkes»

  • JA

    38.5%

    36'734 Stimmen

  • NEIN

    61.5%

    58'766 Stimmen

Gegenvorschlag Tempo 30

Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»

  • JA

    44.8%

    41'263 Stimmen

  • NEIN

    55.2%

    50'743 Stimmen

Initiative «Prämienabzug für alle»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung»

  • JA

    47.1%

    44'663 Stimmen

  • NEIN

    52.9%

    50'099 Stimmen

Gegenvorschlag Prämienabzug

Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Prämienabzug für alle»

  • JA

    40.1%

    36'738 Stimmen

  • NEIN

    59.9%

    54'952 Stimmen

«Solar-Initiative»

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet»

  • JA

    32.4%

    30'364 Stimmen

  • NEIN

    67.6%

    63'267 Stimmen

Normenkontrolle von Gesetzen

Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative»

  • JA

    27.3%

    23'942 Stimmen

  • NEIN

    72.7%

    63'725 Stimmen

Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft

Kanton Basel-Landschaft: Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft

  • JA

    64.0%

    57'389 Stimmen

  • NEIN

    36.0%

    32'246 Stimmen

Genf

Senkung Mindestlohn für Sommerjobs

Kanton Genf: Senkung Mindestlohn für Sommerjobs

  • JA

    60.6%

    79'640 Stimmen

  • NEIN

    39.4%

    51'750 Stimmen

Luzern

Ausbau Kantonsstrasse

Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch

  • JA

    82.8%

    126'364 Stimmen

  • NEIN

    17.2%

    26'203 Stimmen

Schaffhausen

Förderung öffentlicher Verkehr

Kanton Schaffhausen: Erhöhung Ortsverkehrsbeitrag

  • JA

    65.6%

    23'067 Stimmen

  • NEIN

    34.4%

    12'092 Stimmen

Solothurn

Erhöhung Familienzulagen

Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen

  • JA

    59.1%

    54'740 Stimmen

  • NEIN

    40.9%

    37'857 Stimmen

Neubau KAPO-Stützpunkt

Kanton Solothurn: Neubau KAPO-Stützpunkt Oensingen

  • JA

    61.0%

    56'715 Stimmen

  • NEIN

    39.0%

    36'300 Stimmen

Änderung Sozialgesetze AHV

Kanton Solothurn: Übernahme AHV-Mindestbeiträge für Sozialhilfebezüger durch Gemeinden

  • JA

    35.9%

    32'306 Stimmen

  • NEIN

    64.1%

    57'669 Stimmen

Änderung Sozialgesetz Alimente

Kanton Solothurn: Übernahme Verwaltungskosten der Alimentenhilfe durch Gemeinden

  • JA

    34.1%

    30'541 Stimmen

  • NEIN

    65.9%

    59'048 Stimmen

St. Gallen

Verkauf Wil West

Kanton St. Gallen: Verkauf Grundstücke und Kompensation Fruchtfolgeflächen

  • JA

    54.7%

    85'420 Stimmen

  • NEIN

    45.3%

    70'794 Stimmen

Kantonsstrasse zum See

Kanton St. Gallen: Bau «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»

  • JA

    54.0%

    83'034 Stimmen

  • NEIN

    46.0%

    70'678 Stimmen

Neubau BWZRA «Südquartier»

Kanton St. Gallen: Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona

  • JA

    80.1%

    126'276 Stimmen

  • NEIN

    19.9%

    31'351 Stimmen

Tessin

Initiative gegen Lohndumping

Kanton Tessin: Volksinitiative gegen Lohndumping

  • JA

    43.8%

    54'030 Stimmen

  • NEIN

    56.2%

    69'243 Stimmen

Uri

Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat

Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat»

  • JA

    66.6%

    8'886 Stimmen

  • NEIN

    33.4%

    4'460 Stimmen

Energiegesetz

Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes

  • JA

    75.1%

    9'522 Stimmen

  • NEIN

    24.9%

    3'163 Stimmen

Kommunale Wahlen

Freiburg

Winterthur

Zürich (Stadt)

Kommunale Abstimmungen

Bern (Stadt)

Sanierung Lorrainebad

Stadt Bern: Baukredit Sanierung Freibad Lorraine

  • JA

    83.1%

    43'873 Stimmen

  • NEIN

    16.9%

    8'937 Stimmen

Chur

Bahnprojekt Chur–Brambrüesch

Chur: Neuer Rahmenkredit für Direktverbindung

  • JA

    46.2%

    6'669 Stimmen

  • NEIN

    53.8%

    7'766 Stimmen

Stadtbibliothek Chur

Chur: Erhöhung Betriebsbeitrag

  • JA

    63.5%

    9'068 Stimmen

  • NEIN

    36.5%

    5'211 Stimmen

Abstimmungsdossier

Box aufklappen Box zuklappen
Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 8. März 2026.

Abstimmungen, SRF 1, 8.3.2026, 12 Uhr 

