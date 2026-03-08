Die eidgenössischen Vorlagen und regionale Resultate auf einen Blick.
Nationale Vorlagen
Individualbesteuerung
Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über die Individualbesteuerung
JA
54.3%
1'662'017 Stimmen
NEIN
45.7%
1'401'166 Stimmen
SRG-Initiative
Eidg. Vorlage: Volksinitiative «200 Franken sind genug!»
JA
38.1%
1'188'289 Stimmen
NEIN
61.9%
1'934'369 Stimmen
Standesstimmen
JA
0.0
NEIN
23.0
Klimafonds-Initiative
Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik»
JA
29.3%
897'216 Stimmen
NEIN
70.7%
2'165'495 Stimmen
Standesstimmen
JA
0.0
NEIN
23.0
Bargeld-Initiative
Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit»
JA
45.6%
1'380'852 Stimmen
NEIN
54.4%
1'646'498 Stimmen
Standesstimmen
JA
9.0
NEIN
14.0
Gegenentwurf Bargeld-Initiative
Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung
JA
73.4%
2'168'295 Stimmen
NEIN
26.6%
786'049 Stimmen
Standesstimmen
JA
23.0
NEIN
0.0
Kantonale Wahlen
Appenzell Ausserrhoden
Glarus
Nidwalden
Obwalden
Waadt
Kantonale Abstimmungen
Aargau
Kürzung Sozialhilfe
Kanton Aargau: Volksinitiative «Arbeit muss sich lohnen!»
JA
44.8%
104'322 Stimmen
NEIN
55.2%
128'687 Stimmen
Bewilligungspflicht Blitzer
Kanton Aargau: Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!»
JA
55.5%
130'558 Stimmen
NEIN
44.5%
104'565 Stimmen
Basel-Landschaft
Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»
Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen – nur mit Zustimmung des Volkes»
JA
38.5%
36'734 Stimmen
NEIN
61.5%
58'766 Stimmen
Gegenvorschlag Tempo 30
Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen»
JA
44.8%
41'263 Stimmen
NEIN
55.2%
50'743 Stimmen
Initiative «Prämienabzug für alle»
Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung»
JA
47.1%
44'663 Stimmen
NEIN
52.9%
50'099 Stimmen
Gegenvorschlag Prämienabzug
Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag zur Initiative «Prämienabzug für alle»
JA
40.1%
36'738 Stimmen
NEIN
59.9%
54'952 Stimmen
«Solar-Initiative»
Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet»
JA
32.4%
30'364 Stimmen
NEIN
67.6%
63'267 Stimmen
Normenkontrolle von Gesetzen
Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative»
JA
27.3%
23'942 Stimmen
NEIN
72.7%
63'725 Stimmen
Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft
Kanton Basel-Landschaft: Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft
JA
64.0%
57'389 Stimmen
NEIN
36.0%
32'246 Stimmen
Genf
Senkung Mindestlohn für Sommerjobs
Kanton Genf: Senkung Mindestlohn für Sommerjobs
-
60.6%
79'640 Stimmen
-
39.4%
51'750 Stimmen
Luzern
Ausbau Kantonsstrasse
Kanton Luzern: Ausbau Kantonsstrasse Lammschlucht Entlebuch
-
82.8%
126'364 Stimmen
-
17.2%
26'203 Stimmen
Schaffhausen
Förderung öffentlicher Verkehr
Kanton Schaffhausen: Erhöhung Ortsverkehrsbeitrag
-
65.6%
23'067 Stimmen
-
34.4%
12'092 Stimmen
Solothurn
Erhöhung Familienzulagen
Kanton Solothurn: Teilrevision Sozialgesetz: Anhebung Familienzulagen
-
59.1%
54'740 Stimmen
-
40.9%
37'857 Stimmen
Neubau KAPO-Stützpunkt
Kanton Solothurn: Neubau KAPO-Stützpunkt Oensingen
-
61.0%
56'715 Stimmen
-
39.0%
36'300 Stimmen
Änderung Sozialgesetze AHV
Kanton Solothurn: Übernahme AHV-Mindestbeiträge für Sozialhilfebezüger durch Gemeinden
-
35.9%
32'306 Stimmen
-
64.1%
57'669 Stimmen
Änderung Sozialgesetz Alimente
Kanton Solothurn: Übernahme Verwaltungskosten der Alimentenhilfe durch Gemeinden
-
34.1%
30'541 Stimmen
-
65.9%
59'048 Stimmen
St. Gallen
Verkauf Wil West
Kanton St. Gallen: Verkauf Grundstücke und Kompensation Fruchtfolgeflächen
-
54.7%
85'420 Stimmen
-
45.3%
70'794 Stimmen
Kantonsstrasse zum See
Kanton St. Gallen: Bau «Kantonsstrasse zum See» mit Kostenbeteiligung am «Anschluss Witen mit Zubringer»
-
54.0%
83'034 Stimmen
-
46.0%
70'678 Stimmen
Neubau BWZRA «Südquartier»
Kanton St. Gallen: Neubau des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rapperswil-Jona
-
80.1%
126'276 Stimmen
-
19.9%
31'351 Stimmen
Tessin
Initiative gegen Lohndumping
Kanton Tessin: Volksinitiative gegen Lohndumping
-
43.8%
54'030 Stimmen
-
56.2%
69'243 Stimmen
Uri
Abschaffung Abgangsentschädigungen Regierungsrat
Kanton Uri: Volksinitiative «Streichung der Abgangsentschädigung für den Urner Regierungsrat»
-
66.6%
8'886 Stimmen
-
33.4%
4'460 Stimmen
Energiegesetz
Kanton Uri: Teilrevision des Energiegesetzes
-
75.1%
9'522 Stimmen
-
24.9%
3'163 Stimmen
Kommunale Wahlen
Freiburg
Winterthur
Zürich (Stadt)
Kommunale Abstimmungen
Bern (Stadt)
Sanierung Lorrainebad
Stadt Bern: Baukredit Sanierung Freibad Lorraine
-
83.1%
43'873 Stimmen
-
16.9%
8'937 Stimmen
Chur
Bahnprojekt Chur–Brambrüesch
Chur: Neuer Rahmenkredit für Direktverbindung
-
46.2%
6'669 Stimmen
-
53.8%
7'766 Stimmen
Stadtbibliothek Chur
Chur: Erhöhung Betriebsbeitrag
-
63.5%
9'068 Stimmen
-
36.5%
5'211 Stimmen
