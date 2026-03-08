Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden über die Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und den direkten Gegenentwurf (Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung).

In der Stichfrage kann angegeben werden, ob die Volksinitiative oder der Gegenentwurf vorgezogen werden soll, falls beide angenommen werden.

Die Initiative will die Verfügbarkeit des Bargelds und den Franken als schweizerische Währung in der Verfassung verankern. Hierfür will sie den Bund dazu verpflichten, sicherzustellen, dass Münzen und Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Zudem soll es nur mit Zustimmung von Volk und Ständen möglich sein, den Schweizerfranken durch eine andere Währung zu ersetzen.

Auch Bundesrat und Parlament wollen die Bargeldversorgung und den Franken in der Verfassung festschreiben. Mit dem Wortlaut der Initiative sind sie jedoch nicht einverstanden und legen deshalb einen Gegenentwurf vor, der den Auftrag der Nationalbank unterstreicht.

Legende: KEYSTONE/Gaetan Bally

Weder Volksinitiative noch Gegenentwurf haben praktische Auswirkungen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten.

Heute regelt das Gesetz, dass die Bargeldversorgung gewährleistet sein muss und dass der Franken die schweizerische Währung ist. Mit der Initiative und dem Gegenentwurf würden diese beiden Punkte neu in der Verfassung verankert.

Das hätte in erster Linie eine symbolische Wirkung: Es würde die Bedeutung des Bargelds sowie des Frankens als schweizerische Währung unterstreichen. Sowohl die Bargeld-Initiative wie auch der Gegenentwurf hängen vom Volks- und Ständemehr ab.

Bundesrat und Parlament lehnen die Volksinitiative ab und unterstützen den Gegenentwurf. Der Nationalrat sprach sich gegen die Initiative (15 Ja, 179 Nein) und für den Gegenentwurf aus (179 Ja, 15 Nein). Gleiches gilt für den Ständerat bei der Initiative (1 Ja, 44 Nein) und beim Gegenentwurf (44 Ja, 1 Nein).

Gemäss der zweiten SRG-Umfrage im Februar erfahren sowohl die Bargeld-Initiative als auch der direkte Gegenentwurf breite Zustimmung in der Stimmbevölkerung. 61 Prozent hätten am 14. Februar für die Initiative gestimmt. Für den Gegenentwurf lag die Zustimmung bei 70 Prozent. In der Stichfrage hatte der Gegenentwurf seinen Vorsprung leicht ausgebaut.