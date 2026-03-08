SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser

Die Initiantinnen und Initianten waren angetreten, Münz, Banknoten und den Schweizer Franken zu retten. Ein Anliegen, das grundsätzlich auf Sympathie stiess. Bundesrat und Parlament haben einen direkten Gegenvorschlag gezimmert. Die beiden Vorlagen unterscheiden sich nur in Nuancen.

Trotzdem beharrten die Initiantinnen und Initianten auf ihren Formulierungen. Sie wollten den «Schweizerfranken» als Währungsbezeichnung in der Verfassung schreiben – der Gegenvorschlag spricht vom Franken. Die Initianten verwiesen darauf, auch einige afrikanische Länder verwendeten einen «Franken» (den «Franc CFA»).

Dieses Beharren auf den eigenen Formulierungen kam nicht gut an – oder interessierte gar nicht. Die Ablehnung der Initiative zeigt, die Stimmbevölkerung vertraute bei diesem berechtigten Anliegen Bundesrat und Parlament und nicht den diffusen Argumenten der Initiantinnen und Initianten. Gewonnen hat beim Bargeld das Behördenvertrauen.