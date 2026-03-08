Laut weiterer Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern sagen 55 Prozent des Stimmvolks Ja zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung. 45 Prozent lehnen es ab.

Das Gesetz verlangt, dass künftig auch Verheiratete individuell besteuert werden.

Für eine Annahme der Vorlage ist nur das Volksmehr nötig, das Ständemehr ist nicht erforderlich.

Lukas Golder, Politologe am Forschungsinstitut GFS Bern, sagte im Schweizer Fernsehen (SRF) bereits nach der ersten Hochrechnung zur Individualbesteuerung, das Resultat sei deutlich und eindeutig. Es dürfte kaum mehr kippen. Es handle sich um einen überraschend klaren Ausgang, so Golder. Die Mobilisierung in den Städten habe den Ausschlag für das Resultat gegeben.

Mit der Individualbesteuerung soll das Einkommen jeder Person unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert werden. Damit sollen verheiratete und vergleichbare unverheiratete Paare künftig gleich viel Steuern zahlen. Die Individualbesteuerung gilt sowohl für die Bundes- als auch für die Kantons- und Gemeindeebene. Falls das Gesetz angenommen wird, tritt es spätestens 2032 in Kraft.

Legende: Soll der Zivilstand künftig beim Ausfüllen der Steuererklärung keine Rolle mehr spielen? Befürworterinnen und Befürworter sehen darin eine Chance – Kritikerinnen und Kritiker hingegen erhebliche Mehrkosten. KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Vorlage ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Zehn Kantone hatten das Kantonsreferendum gegen das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung ergriffen, da dieses ihres Erachtens einen fundamentalen Systemwechsel in der Einkommens- und Vermögensbesteuerung zur Folge hat.

Was gilt heute? Box aufklappen Box zuklappen Ein verheiratetes Paar füllt heute gemeinsam eine Steuererklärung aus. Für die Berechnung der Steuern werden ihre Einkommen sowie Vermögen zusammengezählt. Ein unverheiratetes Paar wird hingegen separat besteuert – beide Personen füllen eine eigene Steuererklärungen aus. Ihre Einkommen und Vermögen werden nicht zusammengezählt. Die unterschiedliche Besteuerung kann unter Umständen dazu führen, dass ein Ehepaar mehr Steuern bezahlt als ein unverheiratetes Paar bei gleichem Einkommen. Das nennt man «Heiratsstrafe».

Verheiratete Personen würden neu je eine eigene Steuererklärung einreichen. Einkommen wie Lohn und Rente würde jede Person separat versteuern. Das Vermögen und die Erträge daraus würden nach den Eigentumsverhältnissen aufgeteilt. Ein gemeinsames Bankkonto beispielsweise würde hälftig aufgeteilt. Bei Liegenschaften gälte der Eintrag im Grundbuch. Jede Person würde ihre eigenen Abzüge geltend machen. Die kinderbezogenen Abzüge teilten die Eltern bei der direkten Bundessteuer hälftig auf.

«Herausforderung für die Kantone»

Die Befürworterinnen und Befürworter argumentierten, durch die Individualbesteuerung würden steuerliche Hürden abgebaut, die verheiratete Zweitverdienende davon abhielten, ihr Erwerbspensum zu erhöhen. Weiter stärke eine erhöhte Erwerbstätigkeit die finanzielle Unabhängigkeit. Dies trage zur Gleichstellung von Frau und Mann bei.

FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher zeigte sich hoch erfreut über die ersten Hochrechnungen. Dass man ausgerechnet am internationalen Tag der Frau und «bei schönstem Wetter» Geschichte schreiben könne, sei «wunderbar».

Die St. Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser interpretierte das voraussichtliche Ja damit, dass die Bevölkerung nicht mehr bereit sei, die bisherige Situation mitzutragen,

Gegnerinnen und Gegner schätzten, dass bei einer Annahme die Verwaltungen gesamtschweizerisch ungefähr 1.7 Millionen zusätzliche Steuererklärungen zu verarbeiten hätten. Dies würde zu hohen Mehrkosten bei Kantonen und Gemeinden führen. Als «herausfordernd» bezeichnete deren Umsetzung Markus Dieth, der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, in einer ersten Stellungnahme.

«Wir werden das anwenden, es wird aber eine Herausforderung», sagte der Aargauer Regierungsrat (Mitte). Die Tarife müssten angepasst werden und die Abzüge. Die Kantone hätten die Individualbesteuerung schon umgesetzt, aber jetzt sei es wichtig, dass der Bund das auch mit der direkten Bundessteuer machte.