Gemäss Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern wird die SRG-Initiative mit 62 Prozent abgelehnt. Die Fehlerquote liegt bei 2 Prozent.

Diese verlangt, dass die Fernseh- und Radiogebühren auf 200 Franken beschränkt werden und Unternehmen ganz davon ausgenommen werden.

Bei der SRG-Initiative zeichne sich ein deutliches Bild ab, sagt Lukas Golder, Politologe von GFS Bern. Vor allem aus linken Kreisen und aus den Städten sei im Schlussspurt heftige Kritik an der Vorlage laut geworden. Die Befürchtung, die Initiative könnte der Demokratie schaden, habe dominiert.

Die Initiantinnen und Initianten fordern eine Beschränkung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) – wovon SRF ein Teil ist – auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit». Die Initiative verlangt, die Medienabgabe für Privathaushalte (auch bekannt als Serafe-Gebühr) auf 200 Franken pro Jahr zu begrenzen. Zudem sollen sämtliche Unternehmen von der Abgabepflicht befreit werden.

Was gilt heute? Box aufklappen Box zuklappen Heute bezahlen Privathaushalte eine Radio- und Fernsehabgabe von 335 Franken pro Jahr. Auch mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen mit einem Umsatz von 500'000 Franken oder mehr zahlen eine Abgabe, deren Höhe sich nach dem Umsatz richtet. Mit der Abgabe wird hauptsächlich der Service-public-Auftrag der SRG finanziert.

Die Ja-Seite kritisiert, dass heute alle Haushalte die Abgabe zahlen müssen, unabhängig von der Nutzung. Nicht von der Initiative betroffen sind private Lokalradios und Regionalfernsehsender, die Gelder aus der Radio- und Fernsehabgabe erhalten.

Gegnerinnen und Gegner der Initiative befürchten hingegen, dass mit der Annahme die SRG nicht mehr für alle vielfältige und qualitativ gute Inhalte anbieten könnte.

Legende: Was für einen Service Public soll die Schweiz haben? Und wie viel darf das kosten? KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Bei Annahme der Initiative müsste die SRG ihre Programme deutlich reduzieren und Sendungen streichen. Insbesondere würde es weniger Berichterstattung aus den Regionen geben und bestehende Standorte würden wegfallen. Auch könnten Unterhaltungssendungen und Sportprogramme wohl nicht mehr im gleichen Umfang durch die SRG bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2029 würde die SRG noch zirka 630 Millionen Franken aus der Abgabe erhalten – das wäre etwa halb so viel wie bisher. Dies ergeben Prognosen des Bundesamts für Kommunikation (Bakom).

Bereits beschlossene Entlastungen

Der Bundesrat hat bereits Entlastungen beschlossen: Ab 2029 sinkt die Haushaltsabgabe auf 300 Franken, rund 80 Prozent der Unternehmen werden ab 2027 befreit. Der Leistungsauftrag der SRG soll präzisiert werden, um private Medien zu schonen. Aus Rücksicht auf die privaten Medien will der Bundesrat den Leistungsauftrag der SRG präzisieren. Bei Unterhaltung und Sport soll sich die SRG beispielsweise auf diejenigen Bereiche fokussieren, die von privaten Anbietern nicht abgedeckt werden.