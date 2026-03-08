Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden über die Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und den direkten Gegenentwurf (Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung).

Die Hochrechnung von GFS Bern zeigt grosse Zustimmung zum Gegenentwurf der Bargeld-Initiative. Die Zustimmung zur Initiative selbst ist um einen Prozentpunkt gewachsen. Der Fehlerbereich liegt nun neu bei +/- zwei Prozentpunkten.

Falls beide angenommen werden kommt es zur Stichfrage. Diese zeigt gemäss Hochrechnung 61 Prozent zu 39 Prozent für den Gegenvorschlag.

Der Franken dürfte in der Verfassung verankert werden. Gemäss einer Hochrechnung von GFS Bern im Auftrag der SRG wird der Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative mit 73 Prozent angenommen. Die Initiative wird mit einem Nein-Anteil von 54 Prozent abgelehnt.

Tobias Gasser: «Gewonnen hat beim Bargeld das Behördenvertrauen» Box aufklappen Box zuklappen SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser ordent ein: Die Initiantinnen und Initianten waren angetreten, Münz, Banknoten und den Schweizer Franken zu retten. Ein Anliegen, das grundsätzlich auf Sympathie stoss. Bundesrat und Parlament haben einen direkten Gegenvorschlag gezimmert. Die beiden Vorlagen unterscheiden sich nur in Nuancen. Trotzdem beharrten die Initiantinnen und Initianten auf ihren Formulierungen. Sie wollten den «Schweizerfranken» als Währungsbezeichnung in der Verfassung schreiben – der Gegenvorschlag spricht vom Franken. Die Initianten verwiesen darauf, auch einige afrikanische Länder verwendeten einen «Franken» (den «Franc CFA»). Dieses Beharren auf den eigenen Formulierungen kam nicht gut an – oder interessierte gar nicht. Die Ablehnung der Initiative zeigt, die Stimmbevölkerung vertraute bei diesem berechtigten Anliegen Bundesrat und Parlament und nicht den diffusen Argumenten der Initiantinnen und Initianten. Gewonnen hat beim Bargeld das Behördenvertrauen.

Die Initiative will die Verfügbarkeit des Bargelds und den Franken als schweizerische Währung in der Verfassung verankern. Hierfür will sie den Bund dazu verpflichten, sicherzustellen, dass Münzen und Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Zudem soll es nur mit Zustimmung von Volk und Ständen möglich sein, den Schweizerfranken durch eine andere Währung zu ersetzen.

Legende: KEYSTONE/Gaetan Bally

Auch Bundesrat und Parlament wollen die Bargeldversorgung und den Franken in der Verfassung festschreiben. Mit dem Wortlaut der Initiative sind sie jedoch nicht einverstanden und legen deshalb einen Gegenentwurf vor, der den Auftrag der Nationalbank unterstreicht.

Weder Volksinitiative noch Gegenentwurf haben praktische Auswirkungen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten.

Heute regelt das Gesetz, dass die Bargeldversorgung gewährleistet sein muss und dass der Franken die schweizerische Währung ist. Mit der Initiative und dem Gegenentwurf würden diese beiden Punkte neu in der Verfassung verankert.

Das hätte in erster Linie eine symbolische Wirkung: Es würde die Bedeutung des Bargelds sowie des Frankens als schweizerische Währung unterstreichen. Sowohl die Bargeld-Initiative wie auch der Gegenentwurf hängen vom Volks- und Ständemehr ab.