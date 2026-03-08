Sowohl das Schweizer Stimmvolk wie auch die Stände haben sich für den Gegenentwurf und somit gegen die Bargeld-Initiative entschieden.

73.4 Prozent der Stimmberechtigten haben sich für den Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative entschieden.

Bargeld-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit» JA 45.3% 1'318'592 Stimmen

NEIN 54.7% 1'591'151 Stimmen Standesstimmen JA 8.0



Gegenentwurf Bargeld-Initiative Eidg. Vorlage: Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung JA 73.6% 2'091'294 Stimmen

NEIN 26.4% 748'743 Stimmen Standesstimmen JA 22.0



Der Franken wird in der Verfassung verankert. Die Schweizer Stimmberechtigten haben über die Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und den direkten Gegenentwurf (Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung) entschieden.

Für die Entscheidung war sowohl das Ständemehr wie auch das Volksmehr nötig.

SRF-Inlandreaktor: «Gewonnen hat das Behördenvertrauen» Box aufklappen Box zuklappen SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser Die Initiantinnen und Initianten waren angetreten, Münz, Banknoten und den Schweizer Franken zu retten. Ein Anliegen, das grundsätzlich auf Sympathie stiess. Bundesrat und Parlament haben einen direkten Gegenvorschlag gezimmert. Die beiden Vorlagen unterscheiden sich nur in Nuancen. Trotzdem beharrten die Initiantinnen und Initianten auf ihren Formulierungen. Sie wollten den «Schweizerfranken» als Währungsbezeichnung in der Verfassung schreiben – der Gegenvorschlag spricht vom Franken. Die Initianten verwiesen darauf, auch einige afrikanische Länder verwendeten einen «Franken» (den «Franc CFA»). Dieses Beharren auf den eigenen Formulierungen kam nicht gut an – oder interessierte gar nicht. Die Ablehnung der Initiative zeigt, die Stimmbevölkerung vertraute bei diesem berechtigten Anliegen Bundesrat und Parlament und nicht den diffusen Argumenten der Initiantinnen und Initianten. Gewonnen hat beim Bargeld das Behördenvertrauen.

Die Initiative wollte die Verfügbarkeit des Bargelds und den Franken als schweizerische Währung in der Verfassung verankern. Hierfür wollte sie den Bund dazu verpflichten, sicherzustellen, dass Münzen und Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Zudem hätte es nur mit Zustimmung von Volk und Ständen möglich sein sollen, den Schweizerfranken durch eine andere Währung zu ersetzen.

Legende: KEYSTONE/Gaetan Bally

Auch Bundesrat und Parlament wollten die Bargeldversorgung und den Franken in der Verfassung festschreiben. Mit dem Wortlaut der Initiative waren sie jedoch nicht einverstanden und legten deshalb einen Gegenentwurf vor, der den Auftrag der Nationalbank unterstreicht.

Weder Volksinitiative noch Gegenentwurf haben praktische Auswirkungen. Es entstehen keine neuen Aufgaben und keine zusätzlichen Kosten.

Heute regelt das Gesetz, dass die Bargeldversorgung gewährleistet sein muss und dass der Franken die schweizerische Währung ist. Mit der Initiative und dem Gegenentwurf würden diese beiden Punkte neu in der Verfassung verankert.

Das hat in erster Linie eine symbolische Wirkung: Es wird die Bedeutung des Bargelds sowie des Frankens als schweizerische Währung unterstrichen.