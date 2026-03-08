Die Schweiz stimmt über das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung ab.

Diese verlangt, dass künftig auch Verheiratete individuell besteuert werden.

Für eine Annahme der Vorlage ist nur das Volksmehr nötig, das Ständemehr ist nicht erforderlich.

Mit der Individualbesteuerung soll das Einkommen jeder Person unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert werden. Damit sollen verheiratete und vergleichbare unverheiratete Paare künftig gleich viel Steuern zahlen. Die Individualbesteuerung gilt sowohl für die Bundes- als auch für die Kantons- und Gemeindeebene. Falls das Gesetz angenommen wird, tritt es spätestens 2032 in Kraft.

Legende: Soll der Zivilstand künftig beim Ausfüllen der Steuererklärung keine Rolle mehr spielen? Befürworterinnen und Befürworter sehen darin eine Chance – Kritikerinnen und Kritiker hingegen erhebliche Mehrkosten. KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Vorlage ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)». Zehn Kantone hatten das Kantonsreferendum gegen das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung ergriffen, da dieses ihres Erachtens einen fundamentalen Systemwechsel in der Einkommens- und Vermögensbesteuerung zur Folge hat.

«Heiratsstrafe» soll abgeschafft werden

Die Befürworterinnen und Befürworter argumentieren, dass mit der Individualbesteuerung die sogenannte «Heiratsstrafe» bei den Steuern abgeschafft werde. Somit entfalle die Ungleichbehandlung infolge des Zivilstands von Paaren.

Was gilt heute? Box aufklappen Box zuklappen Ein verheiratetes Paar füllt heute gemeinsam eine Steuererklärung aus. Für die Berechnung der Steuern werden ihre Einkommen sowie Vermögen zusammengezählt. Ein unverheiratetes Paar wird hingegen separat besteuert – beide Personen füllen eine eigene Steuererklärungen aus. Ihre Einkommen und Vermögen werden nicht zusammengezählt. Die unterschiedliche Besteuerung kann unter Umständen dazu führen, dass ein Ehepaar mehr Steuern bezahlt als ein unverheiratetes Paar bei gleichem Einkommen. Das nennt man «Heiratsstrafe».

Verheiratete Personen würden neu je eine eigene Steuererklärung einreichen. Einkommen wie Lohn und Rente würde jede Person separat versteuern. Das Vermögen und die Erträge daraus würden nach den Eigentumsverhältnissen aufgeteilt. Ein gemeinsames Bankkonto beispielsweise würde hälftig aufgeteilt. Bei Liegenschaften gälte der Eintrag im Grundbuch. Jede Person würde ihre eigenen Abzüge geltend machen. Die kinderbezogenen Abzüge teilten die Eltern bei der direkten Bundessteuer hälftig auf.

Mehr Gleichstellung oder erhebliche Mehrkosten?

Die Befürworterinnen und Befürworter argumentieren, durch die Individualbesteuerung würden steuerliche Hürden abgebaut, die verheiratete Zweitverdienende davon abhielten, ihr Erwerbspensum zu erhöhen. Weiter stärke eine erhöhte Erwerbstätigkeit die finanzielle Unabhängigkeit beider Eheleute. Dies trage zur Gleichstellung von Frau und Mann bei.

Gegnerinnen und Gegner schätzen, dass bei einer Annahme die Verwaltungen gesamtschweizerisch ungefähr 1.7 Millionen zusätzliche Steuererklärungen zu verarbeiten hätten. Dies würde zu hohen Mehrkosten bei Kantonen und Gemeinden führen.

Die Individualbesteuerung hätte laut ihnen ausserdem zur Folge, dass gut verdienende Doppelverdiener profitieren. Andere Lebensformen wie Ehepaare mit nur einem Einkommen oder mit stark unterschiedlichen Einkommen würden steuerlich höher belastet als heute. Bundesrat und Parlament befürworten die Vorlage. Im Nationalrat sprachen sich 101 Mitglieder dafür aus, 93 dagegen. Im Ständerat wurde die Vorlage mit 22 zu 21 Stimmen angenommen.

Die zweite SRG-Umfrage zeigt einen Rückgang der Zustimmung zur Individualbesteuerung. Im Vergleich zur ersten SRG-Umfrage im Januar ist der Ja-Anteil bis im Februar um 12 Prozentpunkte zurückgegangen (von 64 auf 52 Prozent).