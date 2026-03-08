Die SRG-Initiative, auch als Halbierungs-Initiative bekannt, scheitert am Ständemehr.

Gemäss Hochrechnung des Forschungsinstituts GFS Bern wird die SRG-Initiative mit 62 Prozent abgelehnt. Die Fehlerquote liegt bei 2 Prozent.

Diese verlangt, dass die Fernseh- und Radiogebühren auf 200 Franken beschränkt werden und Unternehmen ganz davon ausgenommen werden.

SRG-Initiative Eidg. Vorlage: Volksinitiative «200 Franken sind genug!» JA 41.0% 426'750 Stimmen

NEIN 59.0% 614'051 Stimmen Standesstimmen JA 0.0



NEIN 12.5 Stimmbeteiligung 0% JA-Anteil in %













Bei der SRG-Initiative zeichne sich ein deutliches Bild ab, sagt Lukas Golder, Politologe von GFS Bern. Vor allem aus linken Kreisen und aus den Städten sei im Schlussspurt heftige Kritik an der Vorlage laut geworden. Die Befürchtung, die Initiative könnte der Demokratie schaden, habe dominiert.

Grosse Mobilisierung im Endspurt

«Im städtischen Milieu ist es zu einer sehr starken Zusatzmobilisierung gekommen. Ganz zum Schluss sind noch unglaublich viele briefliche Stimmen eingegangen», sagt Golder. Ausserdem habe die geopolitische Lage den Pfeiler des «Service public» gestärkt. «Das hat Leute an die Urne gebracht, die die letzten Male eher nicht an die Urne gegangen sind und hat das Gewicht des ganzen Stimmkörpers etwas nach Mitte-Links verschoben.»

Ausserdem habe sich diesen Sonntag wieder mal gezeigt, was für eine grosse Rolle die Mobilisierung in den letzten Tagen vor der Abstimmung haben könne.

Bundeshausredaktor Urs Leuthard zur SRG-Initiative Box aufklappen Box zuklappen «Es sah lange Zeit danach aus, dass die SRG-Initiative eine aussergewöhnliche Vorlage ist, seit Jahren diskutiert, mit Chancen in der Bevölkerung. Heute hat sich gezeigt, dass es doch eher eine gewöhnliche Vorlage ist. Die Meinungsbildung verlief wie bei den meisten Initiativen: Die Sympathien erodieren mit der Zeit, die Diskussion fokussiert immer mehr auf die Probleme der vorgeschlagenen Lösung. Befürchtet wurde eine Schwächung der Information, eine Gefahr für die Demokratie, und dass die Solidarität gegenüber den kleineren Landesteilen ausgehebelt werde. Diese Sorgen waren bei den Frauen ausgeprägter als bei den Männern, in der Romandie und im Tessin stärker als in der Deutschschweiz. Das klare Nein zeigt: Am Schluss hatte die Initiative, ausser bei den SVP-Parteigängern und bei regierungskritischen Personen, nur noch wenig Unterstützer.»

Die Initiantinnen und Initianten fordern eine Beschränkung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) – wovon SRF ein Teil ist – auf einen «unerlässlichen Dienst für die Allgemeinheit». Die Initiative verlangt, die Medienabgabe für Privathaushalte (auch bekannt als Serafe-Gebühr) auf 200 Franken pro Jahr zu begrenzen. Zudem sollen sämtliche Unternehmen von der Abgabepflicht befreit werden.

Was gilt heute? Box aufklappen Box zuklappen Heute bezahlen Privathaushalte eine Radio- und Fernsehabgabe von 335 Franken pro Jahr. Auch mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen mit einem Umsatz von 500'000 Franken oder mehr zahlen eine Abgabe, deren Höhe sich nach dem Umsatz richtet. Mit der Abgabe wird hauptsächlich der Service-public-Auftrag der SRG finanziert.

Die Ja-Seite kritisiert, dass heute alle Haushalte die Abgabe zahlen müssen, unabhängig von der Nutzung. Nicht von der Initiative betroffen sind private Lokalradios und Regionalfernsehsender, die Gelder aus der Radio- und Fernsehabgabe erhalten.

Gegnerinnen und Gegner der Initiative befürchten hingegen, dass mit der Annahme die SRG nicht mehr für alle vielfältige und qualitativ gute Inhalte anbieten könnte.

Legende: Was für einen Service Public soll die Schweiz haben? Und wie viel darf das kosten? KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Bereits beschlossene Entlastungen

Der Bundesrat hat bereits Entlastungen beschlossen: Ab 2029 sinkt die Haushaltsabgabe auf 300 Franken, rund 80 Prozent der Unternehmen werden ab 2027 befreit. Der Leistungsauftrag der SRG soll präzisiert werden, um private Medien zu schonen. Aus Rücksicht auf die privaten Medien will der Bundesrat den Leistungsauftrag der SRG präzisieren. Bei Unterhaltung und Sport soll sich die SRG beispielsweise auf diejenigen Bereiche fokussieren, die von privaten Anbietern nicht abgedeckt werden.