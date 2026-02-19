 Zum Inhalt springen

Wahlen Kanton Glarus In zwei Glarner Gemeinden wird es spannend

Eine Kampfwahl in Glarus Nord und ein frei werdendes Gemeindepräsidium in Glarus Süd sorgen für Spannung am Wahlsonntag.

19.02.2026, 15:48

In den drei Glarner Gemeinden stehen am 8. März Gesamterneuerungswahlen an.

Glarus Nord: Gemeindepräsident wird herausgefordert

SVP-Gemeindepräsident Fritz Staub ist umstritten. Alle anderen Parteien äusserten sich kritisch über ihn und seine Führung. Nun tritt mit Landrat Samuel Zingg von der SP ein Gegenkandidat an.

Auch beim Gemeinderat wird es spannend: Für die sechs Sitze stellen sich vier Bisherige und sechs Neue zur Wahl. Sitze erobern wollen die SP, die Grünen, die GLP und die FDP. Die SVP will ihre zwei Sitze verteidigen. Die Mitte verzichtet auf ihren dritten Sitz, schickt aber zwei Bisherige ins Rennen.

Glarus Süd: Drei Kandidaturen für das Präsidium

Gemeindepräsident Hansruedi Forrer von der SP tritt nicht mehr an. Die Naturkatastrophe im Gebiet Wagenrunse in Schwanden habe ihn enorm viel Kraft gekostet, sagte er gegenüber der Zeitung «Glarner Nachrichten» zu den Gründen.

Bislang gibt es drei Kandidaturen für den frei werdenden Sitz: Stéphane Andrieux aus Sool (parteilos), Maja Blumer aus Nidfurn (parteilos) und Peter Zentner aus Matt (FDP).

Für den sechsköpfigen Gemeinderat von Glarus Süd kandidieren fünf Bisherige und drei Neue.

Glarus: Es wird kein Sitz frei

In der Gemeinde Glarus treten alle Gemeinderäte – und auch Gemeindepräsident Peter Aebli (FDP) – wieder an. Zu Diskussionen führte zuletzt das Sparprogramm, das unter anderem die Schliessung der Stadtbadi vorsah.

In einer ersten Version haben wir fälschlicherweise geschrieben, dass es keine Ersatzkandidatur gebe. Wir haben diesen Fehler korrigiert und die Kandidaturen erwähnt.

Regionaljournal Ostschweiz, 18.2.2026, 17:30 Uhr ; 

