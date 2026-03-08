Eine Kurzeinschätzung von SRF-Regionalredaktorin Julia Stirnimann:

«Im 60-köpfigen Landrat wird in der kommenden Legislatur vieles beim Alten bleiben. Ganz klar dominiert wird das Nidwaldner Kantonsparlament nach wie vor von den drei bürgerlichen Parteien SVP, FDP und Mitte. Sie besetzen gemeinsam gut dreiviertel der Sitze. Allerdings setzt sich die SVP vor den anderen beiden mit 17 Sitzen ab. Sie wird somit stärkste Kraft im Parlament.

Wenig zu melden haben im Kanton Nidwalden auch künftig die linken Parteien und die Grünliberalen. Die Grünen müssen einstecken. Von den sieben Sitzen bleiben nur noch fünf. Dafür gewinnt die SP (bisher 2) einen Sitz, womit die gemeinsame Fraktion «nur» von 9 auf 8 Sitze schrumpft. Ihre 5 Sitze und somit Fraktionsstärke halten kann die GLP, welche erst seit den Wahlen 22 im Kanton Nidwalden und im Landrat vertreten ist.

Um ihren Anliegen wie zum Beispiel günstigen Wohnraum, Entlastung für Menschen mit mittleren und tieferen Einkommen und mehr Klimaschutz Gehör zu verschaffen, werden sie ihre Politik weiterhin vor allem ausserhalb des Rathauses in Stans betreiben – mittels Unterschriftensammlungen und Abstimmungen.

Verhältnismässig klar untervertreten bleiben die Frauen. Sie hatten bislang 16 Sitze, künftig sind es 17.»