Die Obwaldnerinnen und Obwaldner wählten ihr Kantonsparlament für die nächsten vier Jahre.

Die SVP gewinnt fünf Sitze und wird zur stärksten Kraft. Sie löst die Mitte an der Spitze ab, welche vier Sitze verliert.

Um je einen Sitz zulegen können die Grünliberalen und die CSP. Die FDP büsst einen Sitz ein, die SP zwei.

Die SVP hält neu 18 der 55 Sitze im Obwaldner Kantonsrat. Die Mitte kommt noch auf 15 Sitze. Die FDP ist noch mit 10 Personen im Parlament vertreten. Einen Sitz dazu gewinnt die CSP. Mit 5 Sitzen hat sie neu wieder Fraktionsstärke.

Die Fraktionsstärke verloren hat dagegen die SP. Sie hat noch 4 Sitze, 2 weniger als bislang. Die GLP, die vor vier Jahren mit 2 Sitzen in den Kantonsrat eingezogen ist, kommt neu auf 3 Sitze.