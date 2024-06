Per E-Mail teilen

Im Baselbiet soll bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreicht werden.

Die Umsetzung ist umstritten. Deshalb wird am 9. Juni über das neue Energiegesetz abgestimmt.

Hauptziel: Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 70 Prozent gesteigert werden.

Das Energiegesetz war in der Vorbereitung ein Kraftakt. SVP und ein Teil der FDP stellten sich gegen die Gesetzesanpassung. Weil das Gesetz im Landrat die nötige Mehrheit verpasste, kommt es nun zur Abstimmung.

Legende: Das Kraftwerk Birsfelden: Ein grosser Teil der erneuerbaren Energie im Baselbiet kommt von hier. Keystone/Gaetan Bally

Die Fronten im Abstimmungskampf bleiben die gleichen: SP, Grüne, EVP, Mitte, GLP und die Mehrheit der FDP stehen hinter dem Energiegesetz. SVP und eine Minderheit der FDP lehnen es ab. Das Gesetz sei «übergriffig», sagen die Gegner und warnen, dass die Folgen insbesondere für Hauseigentümer einschneidend seien.

Befürworter verweisen darauf, dass eine «saubere» Energieversorgung in Zukunft unabdingbar sei. «Das grösste Potenzial für die Erreichung der Klimaziele liegt in der konsequenten Nutzung von erneuerbaren Energien», so das Pro-Komitee. Zudem bringe das Gesetz eine unabhängige und sichere Energieversorgung.

Erste Resultate werden nach dem Mittag erwartet.