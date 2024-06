In Freiburg darf man künftig die erste Stunde gratis parkieren

Die Stimmbevölkerung der Stadt Freiburg hat entschieden: In der ganzen Stadt Freiburg darf man die erste Stunde gratis parkieren.

57.6 Prozent sagen Ja zur Initiative, die unter anderem von der FDP, Mitte und SVP sowie vom TCS und verschiedenen Gewerbeverbänden unterstützt wurde.

Im rot-grün dominierten Stadtparlament wurde das Begehren mit einer Zwei-Drittels-Mehrheit abgelehnt.

Kostenfreies Parkieren Freiburg: Initiative «Die erste Stunde Parkieren ist gratis in Freiburg» JA 57.6% 5'934 Stimmen

NEIN 42.4% 4'369 Stimmen

Die Initiative will, dass das Parkieren auf öffentlichem Grund in der ersten Stunde gratis sein soll. Eine Ausnahme ist für das Gebiet unmittelbar um den Bahnhof vorgesehen. Die Befürworterinnen und Befürworter erhoffen sich so auch einen positiven Effekt für die lokalen Geschäfte.

Vergebens dagegen gewehrt haben sich SP, Grüne und ML-CSP, sowie Verbände wie der VCS, ProVelo und Fussverkehr Schweiz. Sie argumentierten unter anderem, dass die Parkplätze für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die eine Parkkarte bezahlen, mit der Initiative noch knapper werden.

Legende: Der Autoverkehr ist in Freiburg immer wieder ein Thema: In der Stadt gilt seit vergangenem Herbst auf weiten Teilen der Strassen Tempo 30. SRF/Oliver Kempa

Bereits vor zwei Jahren hatte die Stadt Freiburg über eine ähnliche Vorlage abgestimmt. Damals sollten die Gebühren für Parkplätze auf dem öffentlichen Grund halbiert werden. Das Begehren wurde damals mit rund 54 Prozent abgelehnt.