Im Baselbiet zeichnet sich ein Ja ab zum Energiegesetz.

Nach Auszählung von 77 von 86 Gemeinden sagen 52 % Ja, 48 % Nein.

Die Umsetzung ist umstritten. Die Gegner haben bereits eine Initiative gegen die geplante Umsetzung lanciert.

Hauptziel des Energiegesetzes: Der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 70 Prozent gesteigert werden.

Es steuert auf ein Ja zu: Die Baselbieter Stimmbevölkerung nimmt das Energiegesetz wohl an. Die meisten Gemeinden sind ausgezählt, der Ja-Anteil liegt aktuell bei 52 Prozent.

Bei den Ergebnissen zeichnet sich ein Stadt-Land-Graben ab. So sagen viele Oberbaselbieter Gemeinden deutlich Nein, etwa Liedertswil mit 74 Prozent oder Hemmiken mit 70 Prozent. Stadtnahe Gemeinden wie Binningen oder Biel-Benken sagen dafür deutlich Ja.

Legende: Der Hauseigentümerverband stellte sich gegen das Energiegesetz und warnte vor hohen energetischen Sanierungskosten. Keystone/Christian Beutler

Gegen das Energiegesetz stellte sich die SVP und Teile der FDP, aber auch Verbände wie die Wirtschaftskammer Baselland und der Hauseigentümerverband. Sie warnten davor, dass auf Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer hohe Kosten zukommen würden. Das zeichnet sich nun auch bei den Ergebnissen ab: Gemeinden mit vielen Einfamilienhäusern sagen eher Nein, solche mit weniger Wohneigentum eher Ja.

Stimmbevölkerung entscheidet nicht über umstrittenes Dekret

Umstritten ist jedoch nicht nur das Energiegesetz selbst, sondern insbesondere das dazu gehörende Dekret. In diesem werden die Details des Energiegesetzes geregelt, wie zum Beispiel die Pflicht zum Ersatz von Öl- und Gasheizungen oder die teilweise Solaranlage-Pflicht bei Neubauten. Aber: Über dieses Dekret wird heute gar nicht abgestimmt, sondern nur über das Gesetz. Das Dekret hatte der Landrat bereits gutgeheissen, eine Volksabstimmung dazu ist generell nicht möglich.

Legende: Besonders umstritten war eine teilweise Solaranlage-Pflicht bei Neubauten. Allerdings ist diese nicht im Gesetz geregelt, sondern im dazugehörigen Dekret. Über dieses kann das Stimmvolk nicht entscheiden. Keystone/Gaetan Bally

Das Dekret soll denn auch schon am 1. Oktober 2024 in Kraft treten, wie die Baselbieter Regierung vor ein paar Wochen noch einmal bekräftigt hat. Dies zum grossen Ärger der Gegnerinnen und Gegner: Die Partei ist der Ansicht, dass für die Verabschiedung des Dekrets die formelle gesetzliche Grundlage gefehlt habe. Das Vorgehen der Regierung, nicht über die strittigen Punkte abstimmen zu lassen, bezeichnen die Gegnerinnen und Gegner als «Buebetrickli» und haben Beschwerde am Kantonsgericht eingelegt.

Diskussionen mit Abstimmung nicht beendet

Der Streit um das Energiegesetz im Baselbiet geht deshalb auch bei einem Ja an der Urne weiter: Die SVP will eine weitere Beschwerde gegen das Dekret einlegen. Ausserdem haben die Gegner eine Initiative lanciert, die verlangt, dass das Dekret mit den umstrittenen Massnahmen gestrichen wird.