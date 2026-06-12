Die Bevölkerung im Kanton Zürich dürfte laut der ersten Hochrechnung zu allen drei Initiativen gegen die Wohnungsnot Nein sagen. Dafür kommen die zwei Gegenvorschläge zur Wohnungsinitiative und Wohnschutzinitiative gut an bei der Stimmbevölkerung.

Alle drei Rezepte gegen die Wohnungskrise dürften bei der Stimmbevölkerung des Kantons Zürich durchfallen. Laut ersten Hochrechnungen zeichnet sich ein Nein zu Wohneigentumsinitiative, Wohnungsinitiative und Wohnschutzinitiative ab. Die Wohneigentumsinitiative wird demnach deutlich mit 73.4 Prozent abgelehnt. Die Wohnungsinitiative mit 60.5 Prozent und die Wohnschutzinitiative mit 56.2 Prozent.

Ein Ja zeichnet sich allerdings zu den beiden Gegenvorschlägen ab. Der Ja-Anteil zur Wohnungsinitiative beträgt 57 Prozent, derjenige zur Wohnschutzinitiative 54.3 Prozent.

Das Thema Wohnen bewegt. Denn die Wohnraum-Knappheit beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Stadt Zürich. Die Situation im Kanton ist aktuell eine der angespanntesten der letzten 20 Jahre. Die Leerwohnungsziffer liegt bei 0.48 Prozent – der niedrigste Stand seit den Jahren kurz nach der Jahrtausendwende.

Im Kanton Zürich wollen nun gleich drei Initiativen die Situation verbessern. Es sind das die Wohneigentumsinitiative, die Wohnungsinitiative und die Wohnschutzinitiative.

Trotz gleichem Ziel: Die Lösungsansätze der Vorlagen könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Wohneigentumsinitiative will Mittelstandsfamilien die Möglichkeit schaffen, Wohnungen zu kaufen.

Die Wohnungsinitiative will, dass der Kanton mehr gemeinnützige Wohnungen erstellt. Und die Wohnschutzinitiative will Leerkündigungen verhindern.

Die Chancen aller Initiativen sind begrenzt, da sie von der Mehrheit des Parlaments und der Regierung abgelehnt werden. Es existieren aber zu zwei Initiativen Gegenvorschläge, die allenfalls eine Mehrheit finden.