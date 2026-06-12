Das Stimmvolk ebnet den Boden für mehr gemeinnützige Wohnungen

Einführung Vorkaufsrechts der Stadt Luzern Stadt Luzern: Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Initiative «Wohnraum für die Menschen statt Profite für Spekulant*innen» JA 67.5% 21'902 Stimmen

NEIN 32.5% 10'557 Stimmen

Umsetzung einer aktiven Bodenpolitik Stadt Luzern: Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Initiative «Wohnrauminitiative: Aktive Bodenpolitik zur Förderung von zahlbarem Wohnraum» JA 69.3% 22'309 Stimmen

NEIN 30.7% 9'889 Stimmen

Über 67 Prozent der Stimmenden haben sich für die Einführung eines Vorkaufsrechts durch die Stadt ausgesprochen.

Die Zustimmung für Kredite für gemeinnützigen Wohnungsbau liegt bei rund 69 Prozent.

Die Stimmbeteiligung war mit rund 64 Prozent verhältnismässig hoch.

Das Stadtluzerner Stimmvolk hat entschieden, dass es ein Vorkaufsrecht auf Liegenschaften einführen will. Damit muss die Stadt in Zukunft über Verkäufe von grösseren Mehrfamilienhäusern oder Überbauungen informiert werden.

Gegenvorschlag zu SP-Initiative Box aufklappen Box zuklappen Die Idee eines Vorkaufsrechts hat die SP 2024 mit ihrer Initiative «Wohnraum für die Menschen statt Profite für Spekulant*innen» angestossen. Die Luzerner Stadtregierung hat dazu einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser fand auch im Stadtparlament eine Mehrheit – die Initiative dagegen wurde abgelehnt. Die Initiantinnen und Initianten zogen ihr Volksbegehren in der Folge zurück. Nötig ist ein Kredit von knapp drei Millionen Franken Um Liegenschaftstransaktionen zu prüfen, die vom Vorkaufsrecht betroffen sind, werden auf der Verwaltung zusätzliche 160 Stellenprozente benötigt. Zusammen mit erforderlichen Sach- und Betriebsmitteln bei der Dienstabteilung Immobilien ist mit dem Vorkaufsrecht ein Kredit von 2.712 Millionen Franken verbunden.

Das Vorkaufsrecht soll per 2027 in Kraft treten.

Die Kantone Genf und Waadt kennen bereits ein Vorkaufsrecht. Laut Abstimmungsbotschaft setzen sie das Instrument «zurückhaltend» ein.

1100 preisgünstige Wohnungen bis 2048

Die zweite Vorlage betrifft ebenfalls die Wohnraumpolitik: Mit dem Ja will die Stadtregierung bis zum Jahr 2048 zusätzliche 1100 preisgünstige Wohnungen schaffen.

Gegenvorschlag zu Grünen-Initiative Box aufklappen Box zuklappen Dem Massnahmenkatalog voraus ging 2024 das Volksbegehren «Wohnrauminitiative: Aktive Bodenpolitik zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum» der Grünen und Jungen Grünen. Die Luzerner Stadtregierung hat dazu einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser fand auch im Stadtparlament eine Mehrheit – die Initiative dagegen wurde abgelehnt. Die Initiantinnen und Initianten zogen ihr Volksbegehren in der Folge zurück. Nötig sind Kredite von über 120 Millionen Franken Für die Umsetzung des Massnahmenkatalogs sind Sonderkredite von insgesamt 121.34 Millionen Franken erforderlich: 70 Millionen für die neue Stiftung, 44 Millionen für Darlehen an gemeinnützige Wohnbauträger sowie 7.34 Millionen Franken für zusätzliche Personal-, Sach- und Betriebsmittel bei der Dienstabteilung Immobilien. Für den Erwerb von Liegenschaften durch die Stadt Luzern sind keine Mittel vorgesehen. Diese Käufe tätigt die Stadtregierung in eigener Kompetenz.



Mit einem Ja des Stimmvolks würde das bestehende Reglement über die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus geändert und per September 2026 in Kraft treten.

Geplant sind drei Massnahmen:

Eine neue Stiftung soll 500 preisgünstige Wohnungen bauen und vermieten. Mit dem Kauf von Liegenschaften will die Stadt selber 300 preisgünstige Wohnungen bereitstellen. Gemeinnützige Wohnbauträger sollen von der Stadt Darlehen erhalten, um weitere 300 Wohnungen zu erstellen.

Legende: Blick auf das verspiegelte Gemeinschaftshaus im Innenhof einer städtischen Überbauung der Wohnbaugenossenschaft ABL. Keystone/Urs Flüeler

SP, Grüne und GLP haben die Vorlagen befürwortet. FDP, SVP und Mitte lehnten sie ab.