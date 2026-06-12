Die Stadt Zürich stimmt über eine Tramstrecke nach Affoltern ab. Es zeichnet sich ein klares Ja ab.

Es geht um einen Kredit von 160 Millionen Franken: Mit diesem Geld soll die Stadt Zürich den Grundstein legen für eine Tramverbindung ins Quartier Affoltern. Die neue Strecke wird nötig, weil der Stadtteil wächst – 2040 werden dort voraussichtlich über 30'000 Menschen leben.

Deshalb soll Affoltern ans Zürcher Tramnetz angeschlossen werden. Die Linie 11 soll künftig – grösstenteils auf einem eigenen Trassee – die Strecke zwischen Brunnenhof und Holzerhurd bedienen. Der 32er-Bus verkehrt nur noch bis Bucheggplatz.

Sieben Stadtkreise sind bereits ausgezählt. Es fehlt nur noch der Stadtkreise 1 und 2. Die ausgezählten Stadtkreise stimmen der Vorlage deutlich zu: Rund 68 Prozent wollen Affoltern ans Tramnetz anschliessen. Im Stadtkreis 11, zu dem Affoltern zählt, liegt der Ja-Stimmenanteil bei rund 66 Prozent.

Reaktionen fallen unterschiedlich aus

FDP-Politiker Përparim Avdili freut sich über die Zustimmung. Er sagt: «Wir sind hocherfreut und fühlen uns in unserer Strategie bestätigt.» Einmal mehr sage die Stimmbevölkerung Ja zum Tram und einer nachhaltigen Erschliessung aller Quartiere.

Die Verliererinnen und Verlierer auf der anderen Seite sind enttäuscht. Christian Häberli von der Alternativen Linken sagt, sie hätten mehr Opposition erwartet: «Affoltern hat ein Tram verdient, aber ein besseres Projekt als das vorliegende.» Ihn stört unter anderem, dass für den Ausbau des Tramnetzes Bäume gefällt werden müssen. Auch die Grünen, die SVP und Teile der GLP waren gegen das Projekt.

Legende: Weil das Quartier wächst und die Busverbindung überlastet ist, soll bald ein Tram die Bevölkerung nach Affoltern bringen. Visualisierung: ZVG Stadt Zürich

Die Stadt Zürich und eine Mehrheit des Zürcher Stadtparlaments stehen hinter dem Projekt. Die Verbindung erhöhe die Kapazität und die Wehntalerstrasse werde aufgewertet. Die Gegner stört, dass das Auto beim Projekt entweder zu sehr (Grüne, AL) oder zu wenig (SVP) im Fokus steht.

Erste Resultate zu weiteren Abstimmungen in der Stadt Zürich Box aufklappen Box zuklappen Mega-Kredit für den Ausbau der thermischen Netze: Noch nie haben die Zürcherinnen und Zürcher über einen grösseren Kredit entschieden. Die Stadt will das Fernwärmenetz bis 2040 auf rund 60 Prozent des Stadtgebiets ausweiten – für knapp 2.3 Milliarden Franken. Es sollen vermehrt umweltfreundliche Heizlösungen genutzt werden, zum Beispiel aus der Abwärme von Kehrrichtverbrennungsanlagen. Ziel ist es, wegzukommen von fossiler Energie, damit bis im Jahr 2040 möglichst keine Treibhausgase mehr ausgestossen werden. Die Stimmbevölkerung der ausgezählten Stadtkreise stimmen der Vorlage deutlich zu. Volksinitiative «ewz-Bonus für alle – 80 Millionen Franken Volksdividende»: Die Volksinitiative fordert, dass ein Teil der hohen Gewinne des städtischen Elektrizitätswerks ewz in Form einer einmaligen Zahlung von rund 340 Franken pro Haushalt direkt an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich ausgeschüttet wird, gesamthaft 80 Millionen Franken. Stadtrat und Gemeinderat lehnen das Begehren fast einstimmig ab, da sie das Geld lieber für die kostspielige Energiewende und den Ausbau der thermischen Netze im Unternehmen behalten wollen. Auch alle ausgezählten Stadtkreise lehnen die Vorlage ab. Es fehlt nur noch der Kreis 1 und 2. Volksinitiative «Parkplatz-Kompromiss JA»: Die Volksinitiative richtet sich gegen den Parkplatzabbau in der Stadt Zürich. Sie verlangt mit einer Anpassung der Gemeindeordnung, dass der Bestand an öffentlich zugänglichen Parkplätzen für Autos und Velos auf dem Stand vom 1. Januar 2025 bleibt. Die Aufhebung von Parkplätzen in Quartieren wäre nur zulässig, wenn die Gesamtzahl im betroffenen Gebiet gleich bleibt. Zudem verlangt die Initiative, dass für das Gewerbe genügend Abstell- und Umschlagplätze zur Verfügung stehen. Alle ausgezählten Stadtkreise stimmen Nein. Festlegung der Taxen in den Gesundheitszentren für das Alter: Bislang wurden die Taxen für Betreuung und Verpflegung in den Alterszentren vom Stadtrat festgelegt. Die Vorlage will diese Kompetenz nun aber an den Gemeinderat übertragen, damit dieser flexibler und schneller auf Kostensteigerungen reagieren kann und die Stimmberechtigten mehr Mitspracherecht haben. Da gegen diesen Entscheid des Parlaments das Referendum ergriffen wurde, entscheidet nun das Volk. Sieben Stadtkreise sind ausgezählt. Sie stimmen der Änderung zu, der Stadtkreis 7 und 8 hingegen lehnt sie ab. Umsetzung von Paragraf 49b des Planungs- und Baugesetzes: Wenn eine Landwirtschaftszone in eine Wohnzone umgebaut wird, dann kann dort neuer Wohnraum entstehen. Diese Zonenänderungen und die Regeln, die Gemeinden aufstellen dürfen (Anteil gemeinnütziger Wohnraum, Auslastung der Wohnungen), regelt der Paragraf 49b im Planungs- und Baugesetz. Das Zürcher Stadtparlament hat nun Vorschriften zu diesem Paragrafen erlassen – etwa, dass nur Stadtzürcher in preisgünstigen Wohnungen leben dürfen. Gegen die neue Verordnung wurde das Referendum ergriffen, deshalb entscheidet nun das Volk. Sieben Stadtkreise stimmen der Vorlage zu. Einzig der Stadtkreis 7 und 8 lehnt sie ab.

Um den Baustart 2028 nicht zu gefährden, stimmt die Bevölkerung der Stadt nun über den Kredit ab, obwohl die Mitfinanzierung durch den Kanton (gut 360 Millionen Franken) noch nicht beschlossen ist. Auch dort könnte eine Volksabstimmung nötig werden.