Der Zürcher Stadt- und Gemeinderat will benzinbetriebene Laubbläser verbieten – aktuell sieht es nach einer Zustimmung aus

Die Parkkarte in der blauen Zone soll in der Stadt Zürich deutlich teurer werden. Es zeichnet sich ein enges Rennen ab

Eine SP-Initiative fordert ein ÖV-Jahresabo für alle Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher für lediglich 365 Franken. Die Stimmberechtigten stimmen deutlich zu

Die ersten Resultate aus den Stadtzürcher Wahlkreisen zeigen eine klare Zustimmung zum Laubbläserverbot. Links-grün will die benzinbetriebenen Gartengeräte komplett verbieten. Es soll lediglich möglich bleiben, elektrische Laubbläser zu benutzen, allerdings nur in den Monaten Oktober bis Dezember. Auch der Stadtrat und die Mehrheit des Gemeinderats unterstützt die Vorlage.

Legende: Solch elektrisch betriebene Laubbläser sollen weiterhin erlaubt sein, allerdings nur von Oktober bis Dezember Keystone/Gaëtan Bally

Gegen das Laubbläser-Verbot wehren sich die bürgerlichen Parteien, die den Entscheid des Parlaments vor das Volk brachten. Sie halten das Verbot für eine Schikane. Den Gärtnerinnen und Gärtnern würde die Arbeit unnötig erschwert.

Je schwerer das Auto, desto teurer die Parkkarte

Zudem bestimmen die Stimmberechtigten, ob Anwohnerparkkarten in der blauen Zone neu doppelt bis dreimal so viel kosten sollen wie heute. Hier zeichnet sich ein knapperes Resultat ab. Drei der bereits ausgezählten Kreise sagen Ja zur Vorlage. Die Kreise 12 sowie 7 und 8, die für Zürcher Verhältnisse am ehesten bürgerlich stimmen, sagen Nein dazu. Setzt sich ein Ja durch, würde der Preis der Parkkarte neu über das Gewicht des Fahrzeugs berechnet - wobei Elektro-Fahrzeuge günstiger sind als Benziner. Gegen diese neuen Regelungen haben FDP und SVP das Referendum ergriffen.