«Demokratie erklärt»
SRF widmet sich mit «Demokratie erklärt» jeden Abstimmungssonntag einem inhaltlichen Schwerpunkt. Für den 14. Juni 2026 rückt die «Abstimmungsflut» in den Fokus: Wie viele Vorlagen sind zu viele? Wann wird Mitbestimmung zur Überforderung – und wo liegen die Grenzen der Demokratie?
Mehr dazu gibt es auf der Übersichtsseite zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026 und am Abstimmungssonntag selbst auf Radio SRF 4 News und im Abstimmungsstudio auf SRF 1.
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.