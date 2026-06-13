Abstimmungen vom 14. Juni - Wie viel wissen Sie über die Schweizer Abstimmungssonntage?

Am 14. Juni stehen zwei nationale Vorlagen zur Abstimmung. Zudem finden kantonale und kommunale Urnengänge statt. Wie gut kennen Sie die Abläufe, Zahlen und Besonderheiten der Abstimmungssonntage? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.