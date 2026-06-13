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Abstimmungen vom 14. Juni Wie viel wissen Sie über die Schweizer Abstimmungssonntage?

Am 14. Juni stehen zwei nationale Vorlagen zur Abstimmung. Zudem finden kantonale und kommunale Urnengänge statt. Wie gut kennen Sie die Abläufe, Zahlen und Besonderheiten der Abstimmungssonntage? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

13.06.2026, 15:31

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«Demokratie erklärt»

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Symbol einer Person und bunte Figuren vor einer Karte.

SRF widmet sich mit «Demokratie erklärt» jeden Abstimmungssonntag einem inhaltlichen Schwerpunkt. Für den 14. Juni 2026 rückt die «Abstimmungsflut» in den Fokus: Wie viele Vorlagen sind zu viele? Wann wird Mitbestimmung zur Überforderung – und wo liegen die Grenzen der Demokratie?

Mehr dazu gibt es auf der Übersichtsseite zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026 und am Abstimmungssonntag selbst auf Radio SRF 4 News und im Abstimmungsstudio auf SRF 1.

Abstimmungsdossier

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Grafik
Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

Schweiz aktuell, 8.6.2026, 19 Uhr ; 

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