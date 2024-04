Bundesrat, Kantone, die übrigen Parteien und auch die meisten Akteure des Gesundheitswesens lehnen die Initiative ab. Die ausschliessliche Koppelung des Bremsmechanismus an die Wirtschafts- und Lohnentwicklung greife zu kurz und sei zu starr, argumentieren sie. Zudem berücksichtige die Kostenbremse Faktoren wie die Alterung der Bevölkerung oder medizinisch-technische Fortschritte nicht.

Stattdessen bevorzugen die Gegner der Initiative den vom Parlament verabschiedeten Gegenvorschlag, der bei einem Nein zur Initiative in Kraft tritt. Dieser sieht vor, dass der Bundesrat in Absprache mit den Akteuren des Gesundheitswesens alle vier Jahre festlegt, wie stark die Kosten in der obligatorischen Krankenversicherung höchstens steigen dürfen.