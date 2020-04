SBB und Postauto haben an einer Videokonferenz erklärt, wie sie den öffentlichen Verkehr wieder hochfahren wollen.

Durch die Coronakrise sank die Anzahl der Menschen in der Schweiz, welche den öffentlichen Verkehr benutzen, dramatisch. Die SBB sah sich zum Handeln gezwungen: Seit dem Übergangsfahrplan am 19. März hatten die Schweizer ÖV-Unternehmen auf vielen Strecken das Angebot reduziert. Durch die Ankündigung der Lockerungsschritte des Bundesrates war nun auch klar, dass das Angebot wieder hochgefahren wird. Wie genau das geschehen soll, darüber haben heute die Verantwortlichen von SBB und Postauto informiert.

Schrittweise Öffnung ab dem 11. Mai: Nach einem bereits erfolten ersten Schritt am 27. April verstärken am 4. Mai teilweise städtische Transportunternehmen ihr Angebot. Am 11. Mai folgt dann eine deutliche Erhöhung des Fahrplanangebots. Anfang Juni soll der nächste Angebotsschritt vorgenommen werden.

Dringende Empfehlung bezüglich Schutzmasken: Es gelten drei Grundsätze, so SBB-Chef Vincent Ducrot an der Videomedienkonferenz: Reisen, nur wenn nötig, Stosszeiten vermeiden und Abstandsregeln einhalten. Wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, werde dringend das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.

Keine Maskenpflicht für Kunden: Vincent Ducrot erklärte, der Bundesrat verzichte auf eine Maskenpflicht, also gelte das auch im öffentlichen Verkehr. Man orientiere sich an den Vorgaben. Masken müssten dort eingesetzt werden, wo es die Abstandsregeln gebieten würden. Eine allgemeine Pflicht mache keinen Sinn. Wenn zum Beispiel ein Postauto praktisch leer sei, wolle man einzelne Passagiere nicht zwingen, Masken zu tragen, so Ducrot weiter. Für das Personal im ÖV wurde jedoch eine Maskenpflicht beschlossen, falls der Zwei-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Kein Bereitstellen von Masken: Es würden keine Hygienemasken für den öffentlichen Verkehr bereitgestellt, so Vincent Ducrot. Passagiere seien selber dafür verantwortlich, solche auf eine Fahrt im öffentlichen Verkehr mitzunehmen.

Kein Billetverkauf während der Fahrt: Billette seien möglichst online, in Apps oder am Automaten zu kaufen – an Schaltern soll kontaktlos bezahlt werden. Auf touristische Reisen sei gemäss Empfehlung des BAG weiterhin zu verzichten.

Vermehrte Billetkontrollen: Postauto-Chef Christian Plüss kündigte an, dass ab dem 11. Mai im gesamten öffentlichen Verkehr der Schweiz wieder vermehrt Billettkontrollen durchgeführt werden.

Verstärkte Reinigung: Die Transportunternehmen verstärken die Reinigung, insbesondere von Kontaktflächen. Haltestangen, Haltegriffe und Tasten werden mehrmals täglich gereinigt und wo möglich auch die Reinigung während der Reise intensiviert. Die kostenpflichtigen Hygienecenter respektive WC-Anlagen der SBB in den Bahnhöfen Basel SBB, Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Locarno, Luzern und Zürich HB können von den Reisenden ab dem 11. Mai bis auf Weiteres kostenlos benützt werden. An den Eingängen zu den grössten Bahnhöfen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Online-Fahrplan ab dem 1. Mai einsehbar: Ab dem 1. Mai können sich Kundinnen und Kunden im Online-Fahrplan informieren. Dann werden Informationen aufgeschaltet, welche Linien wie wieder in Betrieb genommen werden.