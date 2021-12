Änderungen am Covid-19-Gesetz

Wer sich für das Covid-Zertifikat testen lassen will, kann dies bald wieder kostenlos tun. Die Kosten dafür sollen wieder vom Bund übernommen werden. Das Parlament hat sich auf die dazu nötigen Regeln geeinigt.

«Diese Bestimmung erlaubt eine Rückkehr zur Situation in unserem Land von Anfang August, als eine Person ohne Symptome sich testen lassen konnte und dafür – im Falle eines negativen Tests – ein Covid-Zertifikat bekommen hat, und es war gratis», erklärte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch während der Debatte in der grossen Kammer.

PCR- und Selbsttests nicht bezahlt

Der Nationalrat wollte ursprünglich, dass der Bund die Kosten für sämtliche Tests übernehmen muss. Dem Ständerat ging dies zu weit. Er beschloss Einschränkungen. Demnach sind die Tests grundsätzlich kostenlos, aber der Bundesrat hat die Möglichkeit, Ausnahmen zu bestimmen. Nun ist der Nationalrat ihm in dem Punkt gefolgt.

Nicht übernommen werden müssen die Kosten für Selbsttests sowie für Antikörpertests, die nicht vom Kanton verordnet wurden. Auch PCR-Tests, etwa für Auslandsreisen, müssen nicht vom Bund bezahlt werden.

Ständerat ist wieder am Zug

Bei weiteren Änderungen am Covid-Gesetz bestehen noch Differenzen. Die Vorlage geht deshalb zurück an den Ständerat. Er wird voraussichtlich am Donnerstag darüber diskutieren.

Beide Kammern sind sich bereits einig, das Covid-Gesetz zu verlängern, weil einige Bestimmungen Ende Jahr auslaufen. Das hatte der Bundesrat dem Parlament angesichts der epidemiologischen Lage beantragt.