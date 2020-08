Schliesst sich die Kommission des Nationalrats derjenigen des Ständeräts an, wird Laubers Immunität aufgehoben. Der Staatsanwalt kann dann also gegen Lauber ermitteln. «Rein vom Gesetzesbuchstaben» könne man für Amtsmissbrauch mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden, so Bundeshausredaktor Curdin Vincenz. «Das ist in diesem Zusammenhang aber eine rein theoretische Obergrenze. Lauber würde mit viel, viel weniger davonkommen.»

Vor allem aber werde es sich äusserst schwierig gestalten, Lauber überhaupt etwas nachzuweisen – denn vom Treffen mit Fifa-Präsident Infantino gebe es keine Protokolle, Tonaufnahmen oder andere Beweismittel und auch keine Zeugenaussagen. «Die an den Treffen Beteiligten haben auch kaum ein Interesse, Herrn Lauber zu belasten. Das wird sicher keine einfache Ermittlung», schliesst Vincenz.