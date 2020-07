«Es ist zu begrüssen, dass Klarheit herrscht», sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni. Jetzt sei rechtsgültig bestätigt, dass Lauber sein Amt verlassen werde, so der Präsident der Gerichtskommission der Eidgenössischen Räte. Eine Neubesetzung des Postens in der in der Wintersession sei nun realistisch.

Die Person werde vor allem eine Eigenschaft mitbringen müssen, sagt der Vizepräsident der Gerichtskommission, Matthias Aebischer (SP): Offenheit für Veränderungen. «Sie oder er muss dieser Revision positiv gesinnt sein.» Nach der Lauber-Krise scheint klar, dass es rund um die Bundesanwaltschaft Veränderungen geben muss.

Die Geschäftsprüfungskommissionen der Räte haben deshalb externe Gutachten in Auftrag gegeben, sagt der Präsident der zuständigen Subkommission, SP-Ständerat Hans Stöckli. Die Optionen reichen vom «Zurück in die Vergangenheit» über die Optimierung des heutigen Systems mit einer gestärkten Aufsicht bis hin zu neuen Modellen.

CVP-Ständerat Beat Rieder warnt davor, das Rad zurückzudrehen und die Behörde dem Bundesrat zu unterstellen. Damit würde die Bundesanwaltschaft verpolitisiert: «Wegen eines Einzelfalls sollte man nicht die gesamte Organisation der Bundesanwaltschaft infrage stellen.»

Rieder hält auch wenig von neuen Modellen, bei welchen zum Beispiel Kompetenzen an die Kantone zurückgegeben werden sollen. «Stattdessen müsste man die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft stärken.» Denn mit den jetzigen Ressourcen sei diese nicht in der Lage, ein so grosses Gebilde wie die Bundesanwaltschaft effizient zu kontrollieren. (waso)