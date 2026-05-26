Die AHV hat im letzten Jahr 2.64 Millionen Altersrenten und 229'600 Hinterlassenenrenten an Personen in der Schweiz oder im Ausland ausbezahlt.

Bei den Altersrenten habe es eine Zunahme von 1.6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben, schreibt das Bundesamt für Statistik BFS.

Unter dem Strich hat die AHV im letzten Jahr einen Gewinn von rund 4.4 Milliarden Franken gemacht.

Die Zahl der Personen, die eine AHV-Rente beziehen, ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Bereits 2024 war die Zahl der Altersrentenbeziehenden um rund 1.8 Prozent beziehungsweise gut 44'000 Personen gestiegen.

Heuer war es mit netto 40'400 Personen ein weniger grosser Anstieg. Insgesamt richtete die AHV Ende 2025 rund 2.91 Millionen Renten aus, darunter auch Witwen-, Witwer- und Waisenrenten. Rund ein Drittel der Renten ging an Personen mit Wohnsitz im Ausland.

Legende: Die Zahl der Beziehenden von Altersrenten ist seit 2001 insgesamt auf das über 1.5-fache angestiegen, heisst es aus dem BFS-Bericht. Die Hauptgründe dieser Entwicklung liegen in der demografischen Struktur und der steigenden Lebenserwartung. KEYSTONE/Martial Trezzini

Die Invalidenversicherung hat Leistungen an rund 472'000 Personen ausbezahlt und dafür 10.8 Milliarden Franken ausgegeben.

Finanziell schloss die AHV im vergangenen Jahr erneut positiv ab. Die Einnahmen überstiegen die Ausgaben um 1.8 Milliarden Franken. Unter Einbezug der Kapitalerträge resultierte ein Betriebsergebnis von 4.4 Milliarden Franken. 2024 hatte die AHV ein positives Betriebsergebnis von 5.6 Milliarden Franken erwirtschaftet.