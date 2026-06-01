Ein Swiss-Flugzeug ist nach dem WM-Final über Zürich eine Herz-Schlaufe geflogen.

Die Fluggesellschaft Swiss und die Schweizer Flugsicherung Skyguide gratulierten damit dem Schweizer Eishockey-Nationalteam zur Silbermedaille.

Das Herz reichte von Kloten über Zürich bis nach Winterthur, danach flog die Maschine weiter nach Thessaloniki.

Skyguide und die Swiss hätten die besondere Flugroute gemeinsam koordiniert, schrieb die Flugsicherung in einer Mitteilung.

Legende: Die Maschine hob kurz vor 23 Uhr am Sonntagabend ab. Flightradar24 Screenshot

Die Plattform «Flightradar24» veröffentlichte auf der Plattform X eine Aufzeichnung der Flugstrecke. Das Herz reichte demnach von Kloten über Zürich bis nach Winterthur. Nachdem die Herzform gezeichnet war, setzte der Flug LX1848 über Kloten die Reise nach Thessaloniki in Griechenland fort, wie Skyguide schrieb. Alle Vorschriften seien eingehalten worden und die Sicherheit im Luftraum sei stets gewährleistet gewesen.