6:19 Hiermit schliessen wir diesen Liveticker.

4:07 Türkei meldet den ersten Fall In der Nacht auf Mittwoch hat die Regierung in Ankara den ersten Infektions-Fall in der Türkei gemeldet. Es handle sich um einen Mann, der inzwischen isoliert worden sei, meldete das türkische Gesundheitsministerium.

3:11 Ruhe trotz Ausnahmezustand in Italien In Italien wirkt sich das Virus nun auf den Alltag aller Menschen aus. Seit Dienstag Mitternacht gilt eine Sperrzone im ganzen Land. Alle sind dazu angehalten das Zuhause nur noch zu verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Doch das «Land im Ausnahmezustand» bewahrte erstaunlich viel Ruhe. 04:19 Video Italien zwischen Verunsicherung und Gelassenheit Aus 10vor10 vom 10.03.2020. abspielen

1:50 Europaparlament macht Pause Das Europaparlament stellt ab Mittwoch wegen des Coronavirus für eineinhalb Wochen seine parlamentarischen Aktivitäten ein. Die Zeit solle dazu genutzt werden, die Räumlichkeiten an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen, sodass künftig etwa ausreichend Platz zwischen den Teilnehmern in den Kommissionen sein wird. Zudem wird laut einer Sprecherin auch die nächste Plenarsitzung verkürzt und von Strassburg nach Brüssel verlegt.

0:31 Risikogruppen sorgen sich In der Schweiz verbreitet sich das Coronavirus schnell: Am Dienstag kam ein weiterer Todesfall hinzu. Inzwischen sind 476 Infizierte bestätigt. In den meisten Fällen verläuft die Krankheit harmlos. Gefährlicher ist sie jedoch für Risikogruppen, also für Senioren, chronisch Kranke oder solche mit geschwächtem Immunsystem. Viele sind besorgt. 04:30 Video Coronavirus: Viele Schweizer sind besorgt Aus 10vor10 vom 10.03.2020. abspielen

22:45 Tessiner Politiker fordern Grenzschliessung Die Schweiz hat eine rund 800 Kilometer lange Grenze mit Italien. Der Kanton Tessin ragt wie ein Finger in die von der Covid-19-Epidemie besonders betroffene italienische Region Lombardei. 70’000 Grenzgänger kommen in normalen Zeiten jeden Tag ins Tessin. Die Tessiner Kantonsregierung fordert vom Bund eine Verstärkung der Grenzwache. Und unter der Bundeshauskuppel mehren sich die Stimmen von Tessiner Politikern, die die Grenze nun schliessen wollen. So verlangt etwa SVP-Ständerat Marco Chiesa eine Grenzschliessung: «Wenn wir heute nicht drastische Massnahmen ergreifen, stehen wir vielleicht morgen mit einem noch grösseren Problem da». Eine Grenzschliessung verfügen könnte der Bundesrat. Aussenminister Ignazio Cassis wollte heute aber noch nichts davon wissen. 03:08 Video Politiker im Tessin wollen Grenze lieber heute als morgen schliessen Aus 10vor10 vom 10.03.2020. abspielen

22:10 Coronavirus hat Konsequenzen für US-Präsidentschaftswahlkampf Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber, der linke Senator Bernie Sanders und Ex-US-Vizepräsident Joe Biden, sagten für diesen Dienstagabend (Ortszeit) geplante Wahlkampfauftritte im US-Bundesstaat Ohio ab. Damit würden Warnungen des Bundesstaates vor Grossveranstaltungen in geschlossenen Räumen beherzigt, teilte Sanders' Wahlkampfteam mit. Bei allen künftigen Wahlkampfveranstaltungen werde von Fall zu Fall entschieden. Die Absagen fielen auf einen wichtigen Tag im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur: In sechs Bundesstaaten wurden an diesem Dienstag Vorwahlen abgehalten.

21:46 EU plant Hilfsfonds im Volumen von 25 Milliarden Euro Mit 25 Milliarden Euro will die Europäische Union ihre Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen der Coronavirus-Epidemie wappnen. Nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechende Finanzhilfen an. Das Geld komme aus den Strukturfonds und solle rasch fliessen, sagte von der Leyen. Die EU wolle damit unter anderem das Gesundheitswesen, den Arbeitsmarkt sowie kleinere und mittlere Unternehmen stützen.

21:30 Kaum ein europäisches Land ohne Coronafall Italien leidet in Europa klar am meisten unter dem Coronavirus. Doch praktisch alle europäischen Länder haben mit der Epidemie zu kämpfen. So verzeichnet auch Spanien mit über 1600 eine hohe Anzahl infizierter Menschen. Hier ein Überblick über das Coronavirus in Europa : 02:30 Video So kämpfen europäische Länder gegen das Virus Aus Tagesschau vom 10.03.2020. abspielen

20:42 Italienischer Philosoph zum Leben in der Sperrzone: «Es ist ein anthropologisches Experiment» Das öffentliche Leben in Italien steht mehr oder weniger still, nachdem die Regierung gestern Abend die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise auf das ganze Land ausgeweitet hat. Beobachter werten dies als Versuch der Regierung, der Bevölkerung einen heilsamen Schrecken einzujagen, damit sie sich endlich an gewisse Empfehlungen hält. Und natürlich: das Tempo der Neuansteckungen deutlich zu verlangsamen. Einer, der das jüngste Verhalten seiner Landsleute öffentlich sehr pointiert kritisiert hat, ist der Philosoph und Buchautor Franco Bolleli. Bolleli lebt in Mailand, also im Zentrum der Region mit den meisten Ansteckungen. Ein Stimmungsbericht aus der Sperrzone: Audio Coronavirus: Verunsichertes Italien 07:23 min, aus Echo der Zeit vom 10.03.2020. abspielen. Laufzeit 07:23 Minuten.

20:13 Selbstquarantäne: Wie schütze ich meine Mitbewohner? Immer mehr Patienten mit milden Verläufen werden nun in Selbstquarantäne nach Hause geschickt. Welche Regeln muss man beachten, um andere nicht anzustecken? Und welche Regeln müssen eingehalten werden, wenn man Kranke versorgt?

19:40 Experten-Chat zum Thema Reisen und Arbeit in Corona-Zeiten Im «Kassensturz»-Chat schaffen Expertinnen und Experten von 19.30 bis 22.30 Uhr Klarheit zu den Bereichen Arbeit und Reisen. Haben Sie auch Fragen dazu? Über folgenden Artikel gelangen Sie zum Chat: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Expertenchat Reisen und Arbeit in Corona-Zeiten: Fragen und Antworten 10.03.2020 Mit Video

19:22 Italien-Flüge: Swiss «beobachtet Situation» Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Italien eingestellt. Die Lufthansa-Tochter Swiss fliegt das südliche Nachbarland vorerst weiterhin an. Allerdings wurden die Flugfrequenzen nach Florenz, Mailand, Rom und Venedig bereits reduziert. Ein Sprecher der Fluggesellschaft Swiss erklärte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass das Unternehmen «die Situation beobachtet». Am vergangenen Freitag hatte der Mutterkonzern Lufthansa angekündigt, dass er seine Flugkapazitäten wegen des drastischen Rückgangs der Buchungen nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus um bis zu 50 Produzent reduzieren will.

18:56 Coronavirus schafft Probleme für die Kulturschaffenden Kultur- und Kunstschaffende sind besonders von der Absage von Veranstaltungen wegen des Coronavirus betroffen. Dies, weil die meisten nur Leistungsverträge haben.

18:20 Massiver Anstieg der Opferzahl in Italien In Italien sind in den letzten 24 Stunden weitere 168 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer von 463 auf 631. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist von 9'172 auf 10'149 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz in Rom mit. Mehr als 1000 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Es dürfte Experten zufolge eine hohe Dunkelziffer bisher nicht registrierter Infektionen geben.

17:45 Griechenland schliesst alle Schulen im Land Schulen, Universitäten, Kindertagestätten und ähnliche Einrichtungen werden in Griechenland für zwei Wochen geschlossen. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt.

17:12 Wie viele Menschen gehören in der Schweiz zu einer Risikogruppe? Einige Vorerkrankungen erhöhen das Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Coronavirus-Infektion. Vieles ist aber noch unklar – etwa, ob die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe genügt oder ob mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, damit eine Person schwer erkrankt. Mehr dazu lesen Sie hier. Im Folgenden eine Übersicht mit Beispielen, wie viele Menschen in der Schweiz schätzungsweise zu den verschiedenen Risikogruppen gehören.

17:10 Einkaufen in Italien – erst wenn es genug Platz hat im Supermarkt In Italien sollen wegen der Coronavirus-Ausbreitung die rund 60 Millionen Einwohner seit Dienstag möglichst zu Hause bleiben. Die Menschen dürfen nach den neuen Regeln nur aus wenigen Gründen ihr Haus verlassen. Als Ausnahme gilt unter anderem Einkaufen – doch auch hier herrschen ungewohnte Regeln.

16:55 Spitalbesuche im Neuenburger Jura verboten Wegen der Zunahme der Coronavirus-Fälle verbietet das Neuenburger Spitalnetz (RHNe) nun Patientenbesuche. Ausnahmen werden gemacht für Eltern von hospitalisierten Kindern und Angehörigen von Menschen, die sich am Ende ihres Lebens befinden. Am Eingang der Spitäler würden Kontrollen durchgeführt, teilte die Institution mit. Zum Netz gehören mehrere Krankenhäuser in der Stadt Neuenburg, in La-Chaux-de-Fonds und in weiteren Orten de Neuenburger Juras.