Das Berner Warenhaus Loeb hatte seit Anfang Jahr samstags jeweils bis 18 Uhr geöffnet – obwohl die Geschäfte eigentlich um 17 Uhr schliessen müssen.

Loeb begründete dies mit der Veranstaltungsserie «Event'O'Clock», bei der verschiedene Aktivitäten im Warenhaus angeboten wurden.

Nach Kritik der Gewerkschaft Unia schreitet nun die Gewerbepolizei ein.

Unter dem Titel «Event'O'Clock» organisierte Loeb jeweils samstags verschiedene Veranstaltungen – zum Beispiel einen Kalligrafie-Workshop oder einen Shopping-Event mit Drinks und Musik. Die Events dauerten bis 18 Uhr, und das ganze Warenhaus blieb dabei für Kundinnen und Kunden geöffnet.

Unia wirft Loeb Regelverstoss vor

Die Gewerkschaft Unia kritisierte dieses Vorgehen. Loeb versuche so, die längeren Öffnungszeiten durch die Hintertür durchzudrücken. Das sei ein Verstoss gegen das Handels- und Gewerbegesetz. Ausserdem habe eine Mehrheit der Angestellten beim Versuch die längeren Öffnungszeiten klar abgelehnt.

Längere Öffnungszeiten: Bern bricht Versuch ab Box aufklappen Box zuklappen Im Jahr 2023 wurde in der Stadt Bern ein Versuch mit längeren Ladenöffnungszeiten gestartet, der bis Ende 2025 dauerte. Damit galten an Samstagen und vor Feiertagen Öffnungszeiten bis 18 Uhr anstatt wie vorher bis 17 Uhr. Doch die Ergebnisse des Versuchs fielen laut einer Mitteilung des Kantons unbefriedigend aus. In einer Umfrage empfanden 61 Prozent der Beschäftigten den späteren Feierabend als negativ, 22 Prozent als eher negativ. Und ein grosser Teil der Geschäfte machte von der Möglichkeit gar nicht erst Gebrauch. Der Kanton verzichtete daraufhin auf eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten. Seit diesem Jahr müssen die Läden nun wieder um 17 Uhr schliessen.

Auf Anfrage von SRF erklärte Loeb zunächst, diese Events seien mit der Gewerbepolizei abgesprochen. Ausserdem gebe es auch viele Angestellte, die am Samstag gerne länger arbeiten.

Ohne Bewilligung ist das illegal.

Anders tönt es beim Polizeiinspektorat der Stadt Bern: Co-Leiter Marc Heeb sagt, man habe diesbezüglich zwar Kontakt gehabt mit Loeb und anderen Geschäften. Was Loeb nun mache, gehe aber nicht: «Man kann Anlässe haben, etwa Buchvernissagen oder Jubiläumsfeiern, bei denen nicht der Verkauf im Vordergrund steht.»

Ohne Bewilligung seien solche Events aber illegal. Man habe Loeb darauf hingewiesen und sei nun am Abklären, ob das Ganze Konsequenzen hat.

Loeb hat nie Bewilligung eingeholt

Für eine allfällige Bewilligung ist der Kanton Bern zuständig. Loeb hat dort für diese Eventreihe nie eine solche beantragt, wie es beim Amt für Wirtschaft auf Anfrage heisst. Das Berner Warenhaus hat aber bereits reagiert und gegenüber SRF mitgeteilt, dass «Event'O'Clock» künftig nur noch bis 17 Uhr stattfindet und der Laden dann schliesst. Weiter will sich das Warenhaus nicht dazu äussern.