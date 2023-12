Legende: Burganlage und Landwirtschaftsbetrieb sind umgeben von einer ausgedehnten Kulturlandschaft mit Eichenhain. Baselland Tourismus, Fotograf: Jan Geerk

Ursprünglich war das Schloss Wildenstein eine Burg. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert. Erst nach mehreren Umbauten wurde die Burganlage zu einem repräsentativen Schloss.

Das Schloss Wildenstein hat einen Wohn- und einen Wehrturm und befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Heute ist es öffentlich zugänglich. Zwischen Schloss und Eichenhain ist ein grosser Weiher. Dieser ist ein wichtiger Laichplatz für die Erdkröte, so der WWF Region Basel. Vom Schloss führt ein Weg zu einem Bach und einem Wasserfall. In der Schlucht gibt es üppige Moose. Weiter unten sind ein Auenwald und mehrere Weiher.