Aus welchen Energiequellen stammen künftig Strom und Wärme? Dann, wenn in der Schweiz die Atomkraftwerke abgestellt sind? Zentral ist diese Frage auch für den «AKW-Kanton» Aargau. Drei der vier Kernkraftwerke, die sich in der Schweiz noch in Betrieb befinden, stehen hier. Als Nächstes sollen in rund zehn Jahren die Reaktoren Beznau 1 und 2 vom Netz gehen.

Was ist Geothermie? Box aufklappen Box zuklappen Die Erdwärme kann auf zwei Arten genutzt werden: zum Heizen und zur Stromerzeugung. Für die Heizung reichen Bohrungen wenige hundert Meter in den Boden. Mittels Erdsonden werden so bereits viele Einfamilienhäuser geheizt. Im grösseren Massstab könnte man mit ähnlichen Massnahmen Fernwärmenetze betreiben. Diese Methode nennt sich hydrothermale Geothermie. Für die Stromerzeugung braucht es 3000 bis 5000 Meter tiefe Bohrungen. Wasser wird in den Boden gepresst, welches in der Tiefe in heissen Gesteinsschichten erhitzt wird und verdampft. Der so erzeugte Dampf treibt Turbinen an, welche Elektrizität liefern. Diese Methode nennt sich petrothermale Geothermie.

Lange war die Geothermie im Gespräch als Ersatz für die Bandenergie, welche die AKWs liefern. Auch zum Heizen könnte die Wärme aus dem Boden eingesetzt werden. Um die Geothermie zur Stromerzeugung ist es aber ziemlich still geworden.

«Zu grosse Risiken»

Bei der AKW-Betreiberin Axpo und dem grossen Aargauer Energieversorger AEW heisst es auf Anfrage, sie planten kein entsprechendes Projekt (petrothermale Geothermie). Die technischen und finanziellen Risiken der Stromproduktion mit Geothermie seien zu gross. Tiefenbohrungen seien schwierig, die richtige Technologie noch nicht verfügbar. Auf der entsprechenden Karte, Link öffnet in einem neuen Fenster des Geoportals des Bundes findet sich auch in keinem anderen Kanton ein geplantes oder laufendes Projekt. Ein Vorhaben im Kanton Jura wurde gestoppt.

Für ihre Bedenken führen die Stromkonzerne jeweils den Zwischenfall von 2006 in Basel an. Dort bebte mehrmals die Erde, nachdem beim Bau eines Geothermiekraftwerks Wasser in eine Tiefenbohrung gepumpt worden war. Das Projekt wurde daraufhin abgebrochen, Dutzende Millionen Franken waren in den Sand gesetzt.

Thermalbaden und Strom erzeugen

Im Aargau soll aber nun Bewegung in die Geothermie kommen. Ein Vorstoss im Kantonsparlament verlangt Auskunft dazu, welche Anstrengungen die Regierung in diesem Bereich unternimmt. Angeregt hat diesen Vorstoss auch der «Verein Geothermische Kraftwerke Aargau».

Das Potenzial für Geothermie im Kanton sei gross, meint dazu Matthias Jauslin. Der FDP-Nationalrat präsidiert den Verein, welcher diese Art der Energiegewinnung fördern will. Ein Hinweis auf den geeigneten Untergrund seien auch die vielen Thermalbäder im Kanton.

Die öffentliche Hand soll helfen

Doch auch Jauslins Verein hat nicht wie beabsichtigt eine Gesellschaft gegründet, um im Kanton ein geothermales Kraftwerk voranzutreiben. Nach einigen Jahren habe man gemerkt, dass die Technik dazu noch zu wenig weit entwickelt sei. Deshalb setze man nun vermehrt darauf, die Nutzung der Erdwärme zum Heizen zu fördern.

Wir sitzen auf einem heissen Topf, wo solche Projekte möglich sind.

Matthias Jauslin ist der Meinung, dass die kantonalen Energiekonzerne – die AEW gehört zu 100 Prozent dem Kanton Aargau, die Axpo zu über einem Viertel – sowie der Kanton eine Vorreiterrolle einnehmen sollten. Eine Finanzierung durch die öffentliche Hand biete sich auch im Sinne der Nachhaltigkeit und der Energiewende an.

«Dass sich Axpo und AEW zürckhalten ist enttäuschend», so Jauslin. «Wir sitzen im Aargau auf einem heissen Topf, wo solche Projekte durchaus möglich sind.» Natürlich würden Bohrungen ein finanzielles Risiko mit sich bringen. Der Bund stelle aber dazu eigens Gelder bereit.