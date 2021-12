Ab heute debattiert das Parlament die Revision der beruflichen Vorsorge. Es bahnt sich eine liberal-bürgerliche Lösung an. Die Linke droht schon mit einem Referendum.

Altersvorsorge in Schieflage

Warum braucht es eine Reform? Sowohl bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) wie auch beim Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) wird zu viel Geld ausgegeben und zu wenig eingenommen. Bei der BVG werden jedes Jahr Milliarden von Jung zu Alt umverteilt. Der Grund ist die alternde Gesellschaft und die Zinslage. Deshalb will das Parlament die beiden Sozialwerke überarbeiten.

Wie geht das Parlament vor? Bundesrat Alain Berset wollte beide Säulen miteinander reformieren, weil sie teilweise zusammenhängen. Dieses Vorhaben ist 2017 an der Urne gescheitert. Jetzt werden AHV und BVG separat reformiert, aber in unterschiedlichem Tempo. Während die AHV-Revision (Anhebung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre und Zusatzfinanzierungen) in dieser Session zur Schlussabstimmung kommt, wird der Nationalrat die BVG-Revision zum ersten Mal beraten.

Worum geht es bei der BVG-Revision? Bei der Revision geht es nur um den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge. Der Umwandlungssatz, der das Kapital in eine Rente umwandelt, muss gesenkt werden. Das hat Rentenkürzungen zur Folge. Um die Übergangsgenerationen zu entschädigen, gibt es im Parlament verschiedene Vorschläge.

Wie ist der Stand der Beratungen? In der zuständigen Kommission des Nationalrates haben sich die Bürgerlichen durchgesetzt. Der Mindestumwandlungssatz soll von 6.8 auf 6.0 Prozent sinken. Bei den daraus resultierenden Renteneinbussen sollen die ersten 15 Jahrgänge der Neurentner und Neurentnerinnen entschädigt werden. Das Kompensationsmodell erfasst rund 35 bis 40 Prozent der Betroffenen. Das sind viel weniger, als der Bundesrat ursprünglich vorgesehen hat.

Wie wird die Kompensation finanziert? Die zuständige Kommission will, dass Pensionskassen ihre Rückstellungen anzapfen. Zudem sollen 0.15 Prozent vom versicherten Lohn abgezogen werden. Und Teilzeit­beschäftigte mit mehreren Arbeit­gebern sollen sich schon ab einem Gesamt­jahreslohn von 12’548 Franken einer Pensions­kasse anschliessen müssen.

Was sind AHV, BVG und Säule 3a? Box aufklappen Box zuklappen Insgesamt gibt es drei Säulen bei der Altersvorsorge in der Schweiz. Die erste Säule ist die AHV. Alle zahlen ein. Alle erhalten Geld ab dem obligatorischen Rentenalter. Die erste Säule funktioniert nach dem Umlageverfahren – was eingezahlt wird, wird umgehend wieder ausbezahlt. Die zweite Säule ist die BVG, die berufliche Vorsorge (Pensionskasse). Arbeitgeber und -geberinnen und Arbeitnehmer und -nehmerinnen zahlen hier in der Regel zu gleichen Teilen ein – je mehr Einkommen und je höher das Alter, desto höher die Zahlungen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sparen hier für sich selbst. Und schliesslich gibt es die dritte Säule, die einzige freiwillige Säule. Wer will, kann mit seinem persönliches 3a-Konto Geld fürs Alter sparen.



Angestellte sollen zudem künftig bis zu 10’324 statt wie bisher 6883 Franken jährlich in die dritte Säule einzahlen können. Diese Beiträge können von den Steuern abgezogen werden. Auf Bundes­ebene würden dadurch Einnahmen von bis zu 170 Millionen Franken wegfallen, bei Kantonen und Gemeinden wären es 340 Millionen.

Was sagt das Parlament dazu? Die Linken bekämpfen die Reform. In ihren Augen ist die Revision nicht nur eine «unnötige Steuer­erleichterung für Besser­verdienende», auch die Frauen gehören aus ihrer Sicht zu den Verliererinnen. Weil die Frauen insgesamt eine bis zu einem Drittel tiefere Rente haben, müsse ihre Situation grundsätzlich verbessert werden. Das Gegenteil sei nun bei den Revisionen von AHV und BVG der Fall. Zudem kritisieren die Linken, dass der bürgerliche Vorschlag faktisch eine Rentensenkung bedeutet. Dies sei im Volk nicht mehrheitsfähig.

Die Bürgerlichen hingegen argumentieren, es könne nicht sein, dass Reformbemühungen gleich wieder von den Kompensationen aufgefressen würden. Zudem komme man den Frauen in der BVG-Revision mit der Senkung der Eintrittsschwelle entgegen. Sie sind zwar für Massnahmen, um die Rentenkürzungen zu kompensieren, sie wollen diese aber nur für jene, die im BVG-Obligatorium versichert sind.

Wie geht es weiter? Nun berät der Nationalrat. Sollte das Parlament schliesslich der jetzt vorliegenden Version aus der nationalrätlichen Kommission zustimmen, so gilt das Referendum der Linken als sicher.