Das Schwimmbad in Villnachern ist sanierungsbedürftig. Nun übernimmt ein Investor und plant Glamping-Häuser an der Aare. Ein Rezept für andere Gemeinden?

Die Aargauer Gemeinde Villnachern hat seit 70 Jahren ein Freibad, ganz in der Nähe der Aare und der Autobahn. Die Badi ist allerdings in die Jahre gekommen. Das Freibad war deswegen auch schon länger geschlossen. Eine Sanierung ist für die Gemeinde zu teuer. Nun übernimmt ein Investor und saniert die Badi für zwei Millionen Franken. Querfinanziert wird das mit einem Restaurant und Glamping, gleich neben dem Freibad.

Das ist Glamping Box aufklappen Box zuklappen Legende: Glamping ist im Zelt, in einer Jurte, einem Weinfass, einem alten Bahnwagen oder in extra gefertigten Hütten möglich. Der touristischen Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Keystone/Gaetan Bally Glamping steht für «glamouröses Camping», bei dem man für die Übernachtung in der Natur kein eigenes Zelt oder keinen Wohnwagen braucht. Die Unterkunft ist zum Beispiel eine Hütte, ein luxuriöses Zelt oder ein Baumhaus, das fix montiert ist. Es gibt Betten, Dusche oder auch fliessend Wasser – je nach Komfort. Glamping sei im Trend, sagte der Touring-Club Schweiz TCS, einer der grössten Campingbetreiber, bereits 2017. Immer mehr Gäste würden fix montierte Einrichtungen statt eigene Zelte wählen, um auf Camping-Plätzen zu übernachten.

Hinter dem Glamping-Projekt steht ein schweizweit bekannter Investor aus Baden AG: Christoph Schoop. Er leitet eine Immobilienfirma, die mit Inventionen in der ganzen Schweiz für Schlagzeilen sorgte. Auf Rigi Klösterli SZ will er das über 100-jährige Gasthaus «Des Alpes» renovieren und aufwerten. Er hat das Hotel gekauft und will es für 3.7 Millionen Franken umbauen.

Legende: Jugendstil auf der Rigi: In diesem Hotel von 1899 auf Rigi Klösterli sollen für 3.7 Millionen Franken 18 Wohnungen entstehen. zvg/Heimatschutz Kanton Schwyz

Schoop plante auch ein Tourismusprojekt auf der Halbinsel Isleten im Vierwaldstättersee. Dieses Vorhaben unterlag jedoch der geplanten Ferienanlage des ägyptischen Investors Samih Sawiris.

Baurecht für Badi-Areal

Jetzt investiert Christoph Schoop in eine sanierungsbedürftige Badi im Aargau. Das Bassin des Freibads ist häufig nicht mehr dicht, die Garderobe und das Beizli sind Bretterhäuschen.

Einblicke in die sanierungsbedürftige Badi Villnachern

Die Badi Villnachern war schon mehrmals geschlossen. Das Bassin war nicht mehr dicht.

Die Garderoben und das Badibeizli sind sehr in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäss.

Villnachern hängt an seiner Badi, der Investor hängt an der Region. Er investiere, weil die Lage der Badi schön sei, sagt Christoph Schoop.

Roland König, Gemeindeammann von Villnachern (links) und Investor Christoph Schoop im Freibad Villnachern.

Die Gemeindeversammlung hat zugestimmt, dass Villnachern die Badi samt Gelände nebenan im Baurechtsvertrag an den Investor abgibt. Er plant Campingplätze und Glamping-Hütten.

«Die Badi ist in die Jahre gekommen. Vor allem das Schwimmbecken ist sanierungsbedürftig», sagt Roland König, Gemeindeammann in Villnachern AG.

Die Badi allein funktioniert nicht.

In der Region gibt es mehrere kleine Schwimmbäder. Villnachern fusioniert per 2026 mit der Stadt Brugg. Brugg will das kleine Freibad nicht renovieren, aus Kostengründen. Villnachern darf die Badi nur behalten, wenn sie «kostenneutral» ist. Und das klappt nun: Villnachern gibt die Badi und ein angrenzendes Areal im Baurecht an Investor Christoph Schoop ab.

Einige Leute im Dorf hatten im Vorfeld Bedenken, aber die Gemeindeversammlung bewilligte den Baurechtsvertrag mit dem Investor diese Woche sehr deutlich. Für mindestens 50 Jahre übernimmt Schoop die Badi und das Gelände. 2026 soll gebaut werden und 2027 ist die Eröffnung der Anlage auf fast 15'000 Quadratmetern geplant.

Schweizer Holzhütten

Schoop hat für die Badi Pläne mit dem Titel «Glamping Camping»: Er will nachhaltige Holzbauten mit Solarpanels, Bad und Küche aufstellen, die eine seiner Firmen in Flüelen UR produziert.

Glamping-Projekt in Villnachern

So sähen die Glamping-Häuser in Villnachern aus. Solche sind auch im Tessin geplant. Hergestellt werden sie im Kanton Uri. Das Konzept stammt aus den Niederlanden.

Glamping lockt Gäste auf Camping-Plätze, die den Komfort der Hütten schätzen und nicht im Zelt übernachten möchten.

«Die Badi allein funktioniert nicht. Wir planen einen neuen Restaurationsbetrieb und 20 Glamping-Häuser, die ganzjährig bewohnbar sind», erklärt Investor Schoop. Hinzu kommen Stellplätze für Camper und Plätze für Zelte.

Möchten denn Touristinnen in der Nähe der A1 ganzjährig im Holzhäuschen übernachten? Christoph Schoop glaubt, dass Touristinnen, aber auch digitale Nomaden, also Personen, die fast überall per Computer arbeiten können, hier übernachten wollen. Im Winter seien zudem Sauna-Jurten geplant.

«Die Anlage kenne ich seit Jahrzehnten. Das Gelände ist schön, in der Nähe des Naherholungsgebiets. Geräuschpegel gibt es überall, aber die Auenlandschaft hier ist wichtiger als die A1», findet der Investor.

Rezept für andere Gemeinden?

Die Glamping-Häuschen werden nicht nur in Villnachern aufgestellt. Auch auf der Rigi und im Tessin gibt es gemäss Schoop spruchreife Projekte.

Villnachern sei momentan ein Einzelfall, aber «das könnte ein wegweisendes Projekt für andere Gemeinden sein», ist Schoop überzeugt. Er denkt an in die Jahre gekommene Campingplätze, die von Gemeinden betrieben werden.