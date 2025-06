Die Kuhtoilette wird in der Schweiz aufgrund der Initiative des Ressourcenprojekts Ammoniak und Geruch Zentralschweiz ausprobiert. Ziel des Projektes ist es, den Bauern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie Ammoniak auf Landwirtschaftsbetrieben reduzieren können. Dazu gibt es bereits auch Musterställe für Rinder und für Schweine.

Schweizweit bekannt ist das Geruchprojekt in der Gemeinde Hohenrain. Dort streiten seit Jahren Anwohner und Bauern wegen des Gestanks aus dem Schweinstall. Deshalb werden sogenannte «Schnüffler» eingesetzt: Freiwillige, die an diversen Orten und bei verschiedenen Wetterlagen erschnüffeln müssen, wie stark die Emissionen aus dem Stall zu riechen sind. Die Bauern sollen so überzeugt werden, zusätzliche Massnahmen zur Geruchsverminderung zu unternehmen.