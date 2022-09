Verstösst ein Mitglied des Schweizer Parlaments während oder ausserhalb einer Ratssitzung in schwerwiegender Weise gegen die Ordnungs- und Verfahrensvorschriften oder verletzt das Amtsgeheimnis, können Disziplinarmassnahmen ausgesprochen werden. Dies ist im Parlamentsgesetz geregelt.

Im Fall von Roger Köppel ermittelt nun das Ratsbüro wegen einer mutmasslichen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Bewahrheitet sich der Vorwurf, sind zwei Sanktionen möglich: ein Verweis und der Ausschluss aus der entsprechenden Kommission für sechs Monate – im Fall des SVP-Nationalrats wäre dies die Aussenpolitische Kommission (APK).

Wie wahrscheinlich die beiden Szenarien sind, ist unklar. Ratsbüro-Präsidentin und Grüne-Nationalrätin Irène Kälin äusserte sich in der NZZ grundsätzlich skeptisch gegenüber der Bestrafung von Ratskolleginnen und Ratskollegen. Der vorliegende Fall scheine allerdings derart klar, dass es Massnahmen brauche, so Kälin. Dass es für Roger Köppel beim Rüffel bleibt, scheint also unwahrscheinlich. Für den SVP-Nationalrat gilt die Unschuldsvermutung.