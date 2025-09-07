An einer Pro-Palästina-Demonstration in Lausanne ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Zuletzt hatte es geheissen, dass es keine Verletzten bei dem Vorfall gegeben hatte. Anfänglich war von einer leichtverletzten Person gesprochen worden.

Ein 56-jähriger Schweizer sei festgenommen worden, schrieb die Polizei weiter. Der Mann habe trotz Anweisungen der Polizei seine Fahrt fortgesetzt und sich mit seinem Wagen langsam durch die Menge geschoben, als sich die Demonstrierenden am unteren Ende der Avenue de Beaulieu beim Beginn der Chauderon-Brücke versammelt hatten.

Legende: Die Polizeijudikative von Lausanne ermittelt in dem Fall. Keystone/ SALVATORE DI NOLFI

Die beiden leicht verletzten Personen hätten keine medizinische Betreuung benötigt. Mehrere Menschen seien geschockt gewesen, die Demonstrierenden hätten versucht, das Auto zu stoppen und dabei Schäden am Fahrzeug verursacht.

Motiv unklar – Panikattacke?

Zum Motiv der Autofahrerin oder des Autofahrers wollte sich die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur-Keystone-SDA nicht äussern. Zuvor hatte sie angegeben, die Person im Auto sei scheinbar beim Anblick der Menschenmenge in Panik geraten.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete laut Mitteilung eine Untersuchung wegen Gefährdung und übertrug die Ermittlungen der Polizeijudikative von Lausanne.

An der laut der Lausanner Stadtpolizei unbewilligten Demonstration nahmen 1500 bis 2000 Personen teil. Sie ist nach Polizeiangaben ruhig verlaufen.