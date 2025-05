Die wüsten Szenen an der unbewilligten propalästinensischen Demonstration in Bern am vergangenen Wochenende erklärt Manuel Willi, Chef Regionalpolizei Bern der Kantonspolizei Bern damit, dass die Demonstrierenden mit Holzlatten, Steinen und Feuerwerkskörpern auf die Polizistinnen und Polizisten losgegangen seien, sie massiv angegriffen und teils verletzt hätten. «Die Polizei musste die Synagoge und die israelische Botschaft vor dem schwarzen Block an der Umzugsspitze schützen», sagt Willi. Weder Gummischrot, Wasserwerfer noch Reizgas hätten gewirkt, deshalb hätten die Polizistinnen und Polizisten auch Schlagstöcke einsetzen müssen. «Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der schwarze Block hätte durchdringen können.»

Eigentlich sei es in den letzten Jahren an Demonstrationen aber friedlicher geworden, sagt Willi. «Es ist eine neue Generation am Drücker, die nicht zu Gewalt greifen will.» Zum Beispiel die Klimajugend, die zwar mit zivilem Ungehorsam auf sich aufmerksam machen will, nicht aber mit roher Gewalt.