Unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Mördertreff» haben linke Gruppierungen zu einer Anti-WEF-Demonstration in Bern aufgerufen.

Die Polizei hat den Demonstrationszug auf dem Berner Bahnhofplatz eingekesselt.

Zuvor hatten sich ein paar Hundert Menschen auf dem Platz versammelt.

Das WEF findet nächste Woche vom 19. bis 23. Januar statt.

Bei der Einkesselung standen nur noch wenige Dutzende Demonstrierende einem massiven Polizeiaufgebot gegenüber. Die Polizei hatte die Menschen zuvor aufgerufen, den Platz zu verlassen.

Dieser wurde von Einsatzkräften in Vollmontur weiträumig abgesperrt. Der Zugang zum Bahnhof war nicht mehr möglich, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Demnach führte die Polizei auch Personenkontrollen durch.

Auf dem Bahnhofsplatz in Bern haben sich um 15 Uhr hunderte Menschen zur Anti-WEF-Demonstration versammelt.

Zur unbewilligten Kundgebung aufgerufen hatten linke und linksautonome sowie propalästinensische Gruppierungen. Die Stadt hatte im Vorfeld davon abgeraten, an der Kundgebung teilzunehmen. Auch das Grossaufgebot der Polizei war angekündigt.

Eine Platzkundgebung werde toleriert, teilte die Polizei zuvor via Durchsage auf dem Bahnhofsplatz mit – nicht aber ein Umzug. In der gesamten Innenstadt standen Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur bereit. Der Bundesplatz war abgesperrt, zudem warteten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bundeshaus, darunter solche aus anderen Kantonen.

Weitere Kundgebung gegen den Iran

Der Umzug wurde aufgrund «vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen» nicht toleriert, aber auch, weil zeitgleich vor der iranischen Botschaft eine bewilligte Kundgebung vorgesehen war. Einem Augenschein zufolge hatten sich dort um 14 Uhr rund 200 Menschen versammelt.