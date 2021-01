Ein Test zeigt, dass die Aerosolausbreitung in Traverso-Zügen der Südostbahn dank der Lüftungsanlage gut eingedämmt wird. Aber wie ist das bei den Zügen der SBB?

Ein Test von Michael Riediker, Professor und Direktor des Schweizerischen Zentrums für Arbeits- und Umweltgesundheit, der in der Tagesschau vom 16. Januar gezeigt wurde, hat bei der SRF-Community Fragen aufgeworfen.

Riediker hat für SRF in einem Traverso-Zug der Südostbahn die Aerosolausbreitung visualisiert – mit harmlosem Theaternebel und einer Puppe. Im Traverso-Zug scheint es, als sei die Aerosolausbreitung gering – dies vor allem dank der guten Lüftung und einer korrekt getragenen Maske. SRF-Userinnen und -User haben sich anschliessend die Frage gestellt, wie die SBB die Aerosolausbreitung eindämmt. Wir haben nachgefragt.

Die Klimaanlagen der Traverso-Züge der Südostbahn saugen die Luft nach oben ab. Funktioniert das Klimaanlagensystem der SBB ähnlich?

«Gemäss aktuellem Wissensstand gibt es keine Anzeichen für eine erhöhte Ansteckungsgefahr in SBB-Fahrzeugen mit funktionsfähigen Klimaanlagen bzw. Lüftungen», schreibt die SBB auf ihrer Website. Und auf Anfrage von SRF: Wie alle modernen Züge seien auch die Waggons der SBB baugleich zu den Traverso-Zügen. Die Zuluft ströme im Bodenbereich ein, die Abluft werde an der Zugdecke abgesaugt. «Die Innenluft in unseren Waggons wird im Durchschnitt sechs- bis zehnmal pro Stunde – je nach Besetzung sogar häufiger – komplett mit Frischluft ausgetauscht.»

Im Test sitzt nur eine Person im Viererabteil – wie realistisch ist das in der Praxis?

Die Auslastung der Züge liege im Tagesdurchschnitt bei 17 Prozent – rund der Hälfte von vor der Pandemie, schreibt die SBB. Bei 100 Prozent wären alle Sitzplätze belegt.

Was unternimmt die SBB, damit die Ansteckungswahrscheinlichkeit während der Reise gering bleibt?

Gemäss SBB werden neuerdings die Türen an den Haltestellen länger offen gelassen, um den Luftaustausch weiter zu fördern. Ausserdem habe die SBB die Reinigung der Züge intensiviert: Haltestangen, Taster, Tische, Armlehnen sowie WCs werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. Auf besonders nachgefragten Linien würden Reinigungen auch unterwegs durchgeführt, schreibt die SBB auf ihrer Website.