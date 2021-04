Legende: Angestellte von Regeneron. Reuters

Der Einsatz von RegN-Cov2 ist nur bei ganz bestimmten Patientengruppen sinnvoll, denn es ist teuer und es gibt davon nur wenige Dosen. Behandelt werden dürften in Zukunft etwa Menschen, deren Immunsystem nicht so gut funktioniert oder das wegen einer Therapie unterdrückt wird. Trotzdem: Auch das Roche-Medikament bietet keine Garantie auf Heilung von Covid-19, denn die direkte Bekämpfung von Viren mit Medikamenten ist grundsätzlich extrem schwierig. Sicher aber kann RegN-Cov2 für einzelne Betroffene die Rettung bedeuten. Mit der neuen Antikörper-Therapie liegt jetzt immerhin ein Medikament vor, das in einer frühen Phase der Infektion helfen kann. In einer späteren Phase lindert in vielen Fällen der Entzündungshemmer Dexamethason den Krankheitsverlauf – er wird seit längerem gegen Covid-19 eingesetzt.